Esta semana publicamos en la columna El Espace una historias sobre quienes están archivando digitalmente las historias olvidadas de la comunidad latinx. Sí, leíste bien, latinx, con esa equis al final. No, no es una errata nuestra, sino una palabra que busca ser neutra entre el sustantivo femenino "latina" y el sustantivo masculino "latino". En español tenemos dos géneros gramaticales: el masculino, que es el género no marcado —o genérico—, y el femenino, que es el género marcado. Sin embargo, cada vez hay más personas que no se identifican con estas opciones de género (tanto como una construcción social como forma gramatical) y que quieren usar palabras sin una carga binaria de masculino o femenino. Pero el castellano no contempla como tal un pronombre neutro para ellos.