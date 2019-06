Después del avistamiento en Japón, Widder quiso poner a Medusa a prueba en otra parte del mundo. Y así, en la expedición llamada Journey Into Midnight: Light and Life Below the Twilight Zone (Viaje hacia la medianoche: luz y vida debajo de la zona del claroscuro), el sistema de cámaras estuvo quince días por el golfo de México, con financiamiento de la Oficina de Investigación y Exploración Oceánica, parte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estadounidense (NOAA).