Hace diez años, de acuerdo con un artículo de The New York Times, la Asociación Médica Estadounidense estaba estudiando la propuesta de que "los médicos colgaran las batas", preocupada por la transmisión de bacterias. Tal vez un motivo por el que esa propuesta no ha tenido éxito desde entonces queda explícito por lo dicho por un médico citado en ese artículo: "La bata es parte de lo que me caracteriza; no podría arreglármelas sin ella".