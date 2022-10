Ropa interior a la vista: cómo es la moda Y2K que vuelve a las pasarelas

De Bella Hadid a Kendall Jenner y al "street style", la nueva generación de famosas confirma que la lencería se lleva a la vista (Instagram)

Ser arriesgado no es algo nuevo en la moda, pero ahora está de moda. El renacimiento del año 2000 dejó de lado el pudor minimalista y colocó la lencería de encaje en primer plano. Prabal Gurung, Jonathan Simkhai, Tom Ford, Tory Burch y Victoria Beckham son algunos de los diseñadores que convirtieron en protagonista a la ropa interior esta temporada, mientras que en Londres, Molly Goddard combinó sus características creaciones de tul con ropa interior de rayas de abeja.

Los looks transparentes también llegaron a las pasarelas para el otoño/invierno 2022. Miu Miu, Dior y Fendi fueron los principales ejemplos, y los sensuales sujetadores se vieron a través de vestidos de lentejuelas en el debut de Matthieu Blazy en Bottega Veneta.

Por otra parte, Prada volvió a poner de moda las bragas “de la abuela” con sus vestidos de malla de gasa, que se llevaban con ropa interior negra que cubría todo el cuerpo y camisetas de tirantes para preservar (un poco) la modestia. ¿Y el escultural sujetador rosa intenso de Valentino? Según el diseñador italiano Pierpaolo Piccioli, la mejor manera de llevarlo es sin top, con una falda en forma de A y guantes de ópera en la pasarela.

La "visible underwear" fue una corriente de moda teen que tuvo gran éxito entre las jóvenes, pero que al mismo tiempo generó opiniones encontradas por ser también considerada "de mal gusto" (Instagram)

Desde que se nos permitió salir de nuestros hogares de nuevo, las celebridades y los estilistas se apresuraron a sacar su kit de ropa interior a la vista, pero esta tendencia es para todo el mundo que esté dispuesto. Ester Manas hizo de los looks transparentes su firma, y anteriormente declaró a la revista Vogue: “Hago ropa para acoger a todo el mundo”.

Para la ex editora de belleza de Vogue UK, Tish Weinstock, mostrar el cuerpo impregna la confianza. “Ser madre me hizo sentir más cómoda conmigo misma”, afirmó. Las ofertas de la nueva temporada son abundantes, pero los vestidos desnudos favoritos de Tish son los vintage, concretamente los de los años 20 o 30. “Son épocas en las que las mujeres no salían desnudas, por lo que resulta bastante inesperado”, resaltó.

En 2022 volvieron los pantalones y faldas de tiro bajo o a la cadera con lo cual se creo el escenario propicio para el regreso de este tipo de looks (Instagram)

En esa línea, Julia Hobbs, editora sénior de proyectos de Vogue Club, aseguró: “La ropa interior visible puede dar una sensación de dimensión a un look, sobre todo si te gusta vestir de negro de pies a cabeza, una tendencia que (una vez más) está en el horizonte para el invierno”.

Por su parte, las generaciones jóvenes, lideradas por Bella Hadid, Hailey Bieber, Alexa Demie, Dua Lipa y Danna Paola, se encargaron de hacer que este guiño del pasado vuelva a ser parte de las tendencias en boga, tanto con pantalones como con vestidos en las alfombras rojas.

Para saber cómo se lleva esta tendencia basta con recuperar los álbumes de fotos de antaño (Instagram)

La “visible underwear” fue una corriente de moda teen que tuvo gran éxito entre las jóvenes, pero que al mismo tiempo generó opiniones encontradas por ser también considerada “de mal gusto”. Sin embargo, no es de extrañar entonces que, ahora que la moda Y2K regresa a nuestras vidas, la ropa interior a la vista sea otra vez un must de estilo.

