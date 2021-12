Por qué los Golden Globes 2022 serán un momento decisivo para el estilo libre y atemporal

Si hay algo que nos ha enseñado la pandemia es que sentirse bien es tan importante como verse bien (Getty Images)

Ha sido un año extraordinario para las películas y los programas de televisión centrados en la moda. Ahora, Halston, House of Gucci y Spencer han sido nominados para un Golden Globe, lo que aumenta la probabilidad de una alfombra roja con tantos diseños divertidos, fabulosos y con visión de futuro como cualquier pasarela.

Con varios de los nominados en sus 40 y 50 años, este también será un año estelar para el estilo atemporal, ya que actrices como Andie MacDowell y Jennifer Aniston demuestran que es mejor dejar el glamour de Hollywood a los adultos. El año pasado, la alfombra roja fue reemplazada por la alfombra de la sala de estar de las celebridades y los atuendos abarcaron toda la gama, desde la tradicional corbata negra hasta las pantuflas y las batas. Si la nueva variante no lo impide, la ceremonia de enero de 2022 será un regreso a la forma con vestidos deslumbrantes y joyas llamativas.

Kristen Stewart

La protagonista de la nueva película de Lady Di, asistió al estreno con un vestido de dos piezas de la casa francesa Chanel (Getty Images)

Puede que esté interpretando a una princesa británica, pero es probable que Kristen Stewart se convierta en francesa para la ceremonia de premiación del próximo año. Como embajadora de la firma Chanel, que se asoció con los productores de Spencer para hacer la ropa para la película visualmente espectacular, es muy poco probable que la actriz elija vestirse con otro. Cuál de todas piezas de Chanel elegirá Stewart es una incógnita, aunque dada la forma en que la maison abrió sus archivos para la película, es posible que se sea algo vintage. De cualquier manera, será espectacular.

Sarah Snook

Conocida por su participación en la galardonada serie estadounidense, "Succession", la actriz australiana ha demostrado un gusto impecable (Getty Images)

Si bien los críticos de moda tienen opiniones divididas sobre las opciones de diseño de vestuario de Sarah Snook en esta temporada de Succession, la propia actriz ha demostrado un gusto impecable durante un año tanto en eventos en casa como en persona. Como era de esperar, en realidad, ya que ha tenido mucha práctica. Su alter ego, Shiv Roy, tiene un evento de etiqueta en casi todos los episodios, y es una apariencia para la que claramente nació Snook.

Andie MacDowell

Entrando en sus sesenta, la actriz Andie MacDowell decidió dejar el tinte castaño en el pasado para darles libertad a sus canas naturales (Getty Images)

Cuando Andie MacDowell llegó al Festival de Cine de Cannes a principios de este año, fue un éxito inmediato, y no solo por su ropa. Cuando la actriz de 63 años caminó por la alfombra roja en el estreno de Annette, tuvo espectadores tanto en la Costa Azul como en todo el mundo admirando las canas naturales de su cabello. Y con los diseñadores de vestuario de And Just Like That argumentando que el gris es el neutro perfecto para combinar con ropa de colores brillantes, esperamos que MacDowell use sus nuevos mechones y opte por un vestido brillante como el arcoíris.

Jennifer Aniston

El estilo personal de la estrella de “The Morning Show” siempre ha sido elegante y relativamente sencillo, una estética que se traduce particularmente bien en la mediana edad y más allá (Getty Images)

En tiempos de incertidumbre siempre podemos estar seguros de una cosa: que Jennifer Aniston sabe verse bien con un sencillo vestido monocromático . Para los Emmy socialmente distantes del año pasado, se invitó a los A-listers a usar cualquier cosa, desde vestidos formales hasta pijamas.

Aniston cayó firmemente en el campo anterior, abriendo la ceremonia junto a Jimmy Kimmel con un vestido negro de corte delgado con dobladillo escalonado de John Galliano para Christian Dior, reflejando así un look que había usado en blanco unos meses antes. El estilo personal de la estrella de The Morning Show siempre ha sido elegante y relativamente sencillo, una estética que se traduce particularmente bien en la mediana edad y más allá.

Kate Winslet

En una entrevista, Winslet también dijo que su atuendo favorito en la alfombra roja fue un vestido verde esmeralda de Givenchy, diseñado por Alexander McQueen, que usó en los Oscar de 1998 (Getty Images)

Después de dos décadas y media en el centro de atención, Kate Winslet habló a principios de este verano sobre la moda de la alfombra roja y dijo que ahora está menos dispuesta a sacrificar la comodidad por el glamour. Bien por ella. En una entrevista, Winslet también dijo que su atuendo favorito en la alfombra roja fue un vestido verde esmeralda de Givenchy, diseñado por Alexander McQueen, que usó en los Oscar de 1998. Podemos ver por qué.

