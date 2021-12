¿Empanadas argentinas con sabor estadounidense? En Miami se las encuentra

¿Hay algo más delicioso que una buena empanada de carne? Para el paladar de los estadounidenses pudiera ser mejor aún una buena empanada de panceta, huevo y queso, o del clásico pepperoni. Y es que cuando se ingresa a un nuevo mercado hay que adaptar el producto a los hábitos del consumidor.

Así lo pensó Lucas Capurro, co-fundador de Smile, la primera línea de empanadas con sabores típicos estadounidenses que acaba de abrir su primer local en el elegante barrio de Coral Gables, una de las zonas residenciales más importantes del condado de Miami Dade.

Capurro, oriundo de Argentina, lleva ocho años viviendo en Miami y entiende este mercado. Durante la pandemia tuvo una idea simple pero sumamente original. Pensó que el verdadero negocio no estaba en poner un local para vender empanadas clásicas como las que se comen en Sudamérica (carne, jamón y queso, espinaca, etc), sino que había que adecuar las empanadas al sabor estadounidense. Así creó una nueva categoría de comida rápida. La empanada es deliciosa y es fácil de comer. Se la puede comer caminando, o mientras uno va en el auto, tal como les gusta hacer a la mayor parte de los estadounidenses. Con estos nuevos sabores se abre un nicho como para que las empanadas compitan cabeza a cabeza con otros alimentos rápidos ya instalados en el gusto popular como las hamburguesas o la pizza. Con el plus de que las empanadas pueden ser mucho más saludables.

Pero Capurro no iba a hacer las cosas a medias. Decidió ponerse en contacto con inversores en Miami con los que desarrolló un plan de negocios con la idea de poder llegar a operar 2 mil locales en todo Estados Unidos.

El proyecto es de tal escala que se contrató una firma internacional para que desarrolle la marca y su identidad visual. Con el apoyo masivo de inversores que creyeron, como él, que este negocio puede ser una mina de oro, finalmente convocó a Ariel Tiemroth, quien ya era un consagrado emprendedor gastronómico en Neuquén y uno de los principales fabricantes de cerveza artesanal en la Patagonia argentina. Tiemroth se mudó a Miami para liderar el proyecto de Smile.

“Las empanadas te hacen sonreír porque te hacen la vida más fácil, más simple, más nutritiva, se pueden comer en cualquier lugar y son riquísimas”, decía Tiemroth explicando el nombre de la marca (Smile significa sonrisa en inglés).

Para desarrollar esta nueva línea de empanadas Smile contrató a un chef de reconocida trayectoria y con mucho éxito en restaurantes de Estados Unidos, con el que elaboraron un menú que incluye sabores como pollo a la marinara, hamburguesa con queso, hongos, burritos de carne y hasta sabores dulces como guava y queso o oreo.

El primer local de Smile, ubicado en el 6907 South Red Road, en Coral Gables, lleva dos meses abierto y es un éxito absoluto en ventas. Si bien el objetivo es próximamente empezar a expandir el negocio con nuevos locales, también están desarrollando las ventas en línea a través de su página web (www.smileempanadas.com) y tienen presencia en todos los servicios de entregas a domicilios, como Uber Eats o Grubhub.

Las empanadas argentino-americanas llegaron para quedarse y muy pronto las veremos compitiendo con los ya instalados Taco Bell, Domino’s Pizza o Dunkin Donuts.