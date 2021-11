Lujo y diversión para las familias: los 8 mejores hoteles del mundo para ir con niños

Por sus prestaciones, por sus programas especiales para familias, por sus instalaciones adaptadas a los más chicos, hay hoteles que son una buena idea y los convierten en los elegidos para las vacaciones con los hijos pequeños.

La siguiente es una lista de alojamientos distribuidos por el mundo que piensan en divertir a toda la familia.

1-De cuento

Diseñado para inspirar creatividad y diversión, el espacio interactivo de juego interior y exterior Buds de Shangri-La Singapur invita a los niños y a las familias a aprovechar un viaje de descubrimiento a través de cuatro narrativas clave: abrazar la naturaleza, la aventura, la camaradería y la independencia. Los espacios de actividades temáticas fomentan un aprendizaje más divertido: Muddy, para artistas en ciernes a quienes les gusta dar su toque; Stage, un estudio de música para jóvenes intérpretes y Bake, un aula de cocina totalmente equipada para niños y padres.

La diversión se extiende al aire libre, donde los niños pueden jugar a la fantasía dentro de una estructura de barco pirata gigante que ofrece ascensos y toboganes desafiantes, y una zona de juegos acuáticos con almohadillas para salpicaduras .

Además, el noveno piso del Tower Wing del hotel está dedicado a los viajeros familiares, con una selección de cinco suites temáticas y 19 habitaciones familiares de lujo para familias de dos adultos y dos niños de 12 años o menos. El piso tiene una despensa centralizada con esterilizador, calentador de inducción y comodidades para niños que están disponibles a pedido a través de un conserje familiar dedicado. Los cinco temas incluyen Safari, Treetop, Castle, Underwater y Space.

2-Con aire marroquí

Es difícil creer que este lugar a poco más de media hora del bullicio de Marrakech se construyó desde cero en 2005. Es el Kasbah Bab Ourika. La propiedad de 26 habitaciones se asienta como un majestuoso patriarca sobre las salientes de las montañas del Atlas. Asentamientos bereberes que salpican el valle de abajo.

Bab Ourika es una creación de Stephen Skinner, un inglés que ha pasado los últimos 22 años viviendo y absorbiendo todo lo marroquí. Tal era su pasión por honrar a los artesanos y sus métodos de construcción que se necesitaron cuatro años, y muchos trabajadores e innumerables burros, para completar el edificio original de 15 habitaciones, tiempo durante el cual Skinner alquimizó la rica tierra roja en un paisaje verde y un abundante jardín de verduras y hierbas. Casi todo el personal proviene de pueblos cercanos, muchos eran parte del equipo de construcción, y su herencia se entrelaza a través de deliciosa comida y muebles de origen local.

El diseño interior es sobrio y elegante: gruesas alfombras cubren los patios interiores, las mantas con pompones cubren las camas y los fuegos crepitantes mantienen las cosas calentitas en las noches frescas.

3-Mindfulness

Situada a solo una hora de vuelo de Bali, la belleza de Nihi Sumba, en Indonesia, es extraordinaria y permanece en gran medida al margen del turismo de masas. Las actividades incluyen yoga para niños y adultos, caminatas por la jungla, noches de cine en la playa y visitas al criadero de tortugas del resort, donde pueden liberar a los jóvenes recién nacidos al océano en un intento por conservar la especie.

Otros puntos destacados incluyen picnics en el descanso de las cascadas locales, montar caballos sumbaneses, cruzar la playa y remar por ríos para llegar a los pueblos cercanos.

La filantropía también está en el núcleo del modelo de negocios del hotel, las familias pueden ser voluntarios con objetivo es disminuir las consecuencias de la pobreza en toda la isla. Visitar la fundación es una experiencia complementaria ofrecida a todos los huéspedes de la isla Nihi Sumba. Como parte del viaje, las familias pueden optar por visitar un proyecto de agua local, una clínica de salud que ayuda a combatir la malaria u ofrecer voluntarios por una mañana en una escuela local, donde pueden preparar almuerzos escolares nutritivos para los niños de las escuelas locales.

4-Dubai a puro lujo y diversión

Nadie dice que no a nada en Dubai. Cuando no queda ningún terreno con acceso a la playa, simplemente construyen otra isla y colocan arena nueva. Así es como surgió The Palm, una península artificial que se adentra en el mar Arábigo y se está llenando de villas de cristal del siguiente nivel del tamaño de hoteles y hoteles del tamaño de ciudades pequeñas. Y, sin embargo, justo en la fronda más alejada de la palmera hay un oasis bastante sorprendente. Es ideal olvidarse, si se puede, del trasfondo cambiante de los edificios y las obras de la ciudad a cada minuto. Aquí todo está en silencio. La banda sonora es de cantos de pájaros y ranas arborícolas. Los conejos mordisquean el césped y los pájaros carpinteros hacen su trabajo. Los arcos moriscos dan paso a villas-as-riads de estilo andaluz, donde los árboles frangipani dejan caer sus flores.

La mejor idea es acostarse en una tumbona frente a la piscina e imaginar que, casi, se está en una hacienda en el sur de España. De todo s los hoteles de Dubai (hay muchos ahora, con más habitaciones que Londres, París o Nueva York), este es el que realmente desconecta. La piscina ocupa un lugar central, bordeada de camas de día, cabañas con aire acondicionado para dormir niños, secciones poco profundas para remar y suficiente espacio para chapotear y chillar sin arruinar por completo las vacaciones de todos los demás . El Manor House, el club infantil, es como un secreto emocionante, lleno de juguetes, pero en realidad los niños tienden a galopar a la playa para dar una vuelta en un Hobie Cat, perfeccionar su juego en las canchas de tenis o pintarse las manos con henna. en el jardín.

5-Surfer a mano

La mayoría de las personas que vuelan a la ciudad de Panamá se dirigen directamente a las aguas azules de Bocas del Toro o las islas San Blas, frente al Caribe. Pero también vale la pena considerar el lado más salvaje del Pacífico, con sus lugares para surfear y bahías vacías bordeadas de palmeras, como un destino familiar. Especialmente ahora hay Islas Secas para registrarse, un archipiélago privado a 20 millas del continente. No solo se han implementado medidas ecológicas realmente impresionantes: toda la energía se genera con energía solar para empezar, y de las 14 islas, solo se ha desarrollado la más grande, Cavada, sino que aquí todo está completamente personalizado para todas las edades . Cada noche, siéntese con el personal para trazar un plan para el día siguiente, ya sea subirse a un bote a Isla Pargo para hacer un picnic en la playa blanca, como jugar náufrago pero con un walkie-talkie de respaldo; realizar una caminata guiada por la naturaleza por el bosque, escuchar cuentos sobre bucaneros y murciélagos;

Para los adolescentes, hay deportes acuáticos, que incluyen inmersiones de descubrimiento y eFoils, mientras que a los hermanos menores les encantará andar en kayak o bucear con tortugas en Isla Barracuda . Nueve hermosas casitas de madera, tres más están en proyecto, más una villa de cuatro dormitorios, están ubicadas en jardines tropicales con piscinas, tumbonas y cabañas con techo de paja. Además, está el bar con un rincón de juegos de mesa y el alegre restaurante Terraza, donde los niños pueden comer quesadillas de queso y hamburguesas de atún para el almuerzo antes del descanso de la tarde en una hamaca cercana. Después del anochecer, una barbacoa en la hoguera y una noche de cine bajo las estrellas también es un éxito seguro. Quedarse en un lugar con tanto espacio para es raro: difícilmente se verá a otros huéspedes, no importa la preocupación por hacer demasiado ruido. Este es un nuevo nivel de eco-lujo que toca todas las notas correctas.

6-También en la ciudad eterna

La cadena boutique Rocco Forte se caracteriza por trabajar en la personalización de cada uno de sus hoteles. El De Russie en Roma se ha concentrado en generar experiencias vinculadas a aquello que ha cautivado a los viajeros durante dos mil años. Desde la formación de gladiadores y la búsqueda de tesoros, hasta las aventuras culturales y los cursos de fotografía de monumentos, las familias repasarán la cultura de la manera más entretenida.

Hay programas de radio y televisión para armar en torno a los atractivos de la Ciudad Eterna para el canal de Rocco Forte Children, hasta el tour fotográfico completo a cargo de un profesional, donde aprenderán a usar la mejor y más reciente cámara para mejorar sus tomas de Roma y trabajarán sus imágenes en el cuarto oscuro del fotógrafo.

También los espera una escuela de gladiadores, la persecución de Gianlorenzo, la verdadera rana del Hotel de Russie, y un recorrido en 5D a través de la historia en el ascensor Time de Roma.

7-Exotismo en India

La naturaleza salvaje del oeste de Rajasthan se siente completamente remota. Hay algo en el vasto panorama de rocas prehistóricas, ríos sinuosos y un cielo infinito que es como tambalearse en el borde de la tierra. Aquí es donde viven los leopardos y una estadía mágica en el safari de Sujan Jawai. La configuración es la mejor opción para verlos en su hábitat natural. Los vehículos de cuatro ruedas al amanecer se adentran en un paisaje casi lunar para ver las magníficas criaturas mientras sale el sol; estos encuentros son algo por lo que incluso los adolescentes más gruñones se arrastrarán fuera de la cama. Después de los avistamientos, es hora de tomar té y pasteles junto al lago, donde residen cientos de especies de aves y cocodrilos, antes de regresar al campamento para un desayuno adecuado. La reunión de 10 carpas en Jawai es profundamente inteligente: cada una viene con una cama enorme, un baño enorme, una barra completamente equipada, un escritorio con baúl cromado y alfombras dhurrie, todo diseñado por los propietarios Anjali y Jaisal Singh. La ropa se retira cada noche y se organizan deliciosas cenas rodeadas de cientos de lámparas de aceite.

8-En las montañas suizas

Suvretta House es uno de los hoteles más emblemáticos de Suiza, ubicado en las montañas del valle de Engadine, a 10 minutos del bullicio de Saint Moritz. Desde que el hotel abrió sus puertas en 1912, se ha orientado hacia viajes multigeneracionales y ofrece el equilibrio perfecto de actividades en las que las familias pueden participar juntas.

Las actividades del programa Fit and Fun incluyen el senderismo de cabras, el surf de remo, la vela, la escalada, el golf durante el verano, y una multifacética oferta durante el invierno que incluye un mix de hasta 10 deportes diferentes, incluyendo el clásico de la zona: el pecho/patín.

Hasta ahora, muy adulto, pero un emocionante programa de actividades hace que los más pequeños asientan con la cabeza en señal de aprobación: una guarida de cachorros para los más pequeños con clases de pintura; Talleres de rastreo y habilidades de bushcraft para los mayores, además de lecciones de fotografía y observación de aves. El equipo de Sujan son conservacionistas de corazón, y ayudar a los pastores de Rabari a llevar cabras a través de las colinas o ir a las escuelas donde el grupo ha invertido en programas de formación de maestros son experiencias gratificantes que se arraigarán en las mentes de los jóvenes. Como complemento de un gran recorrido por el Triángulo Dorado y un respiro de los templos, una estadía aquí es una verdadera aventura.

