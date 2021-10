Jane Fonda, la actriz ícono de Hollywood, deslumbró como portada de Vogue a los 83 años

La estrella de cine y televisión, que cumplirá 84 años a finales de este año, aparece en la edición de octubre de la edición Courage de Vogue Polska

Jane Fonda es la prueba viviente de que ser octogenario no es un factor descalificante para aparecer en la portada de una de las principales revistas de moda. La estrella de cine y televisión, que cumplirá 84 años a finales de este año, aparece en la edición de octubre de la edición Courage de Vogue Polska.

Fonda apareció en la portada de la versión polaca de la famosa revista de moda con un elegante mono acampanado completamente negro de Alberta Ferretti, que combinó con un sombrero de Janessa Leoné y un cinturón de cuero Iris Van Herpen.

La dos veces ganadora del Oscar dijo que estaba “emocionada” de compartir la imagen en su Instagram, y le dio crédito a la estilista Mary Inacio, al peluquero Jonathan Hanousek y al maquillador David De Leon. La imagen llega más de seis décadas después de la primera aparición de Fonda en la portada de Vogue, cuando fue fotografiada por el fotógrafo Irving Penn para la edición de julio de 1959.

Parecería imposible que alguien que luce (y vive) tan joven como ella pueda haber sido una chica de portada sesenta años atrás. Pero ese es de hecho el caso. En ese momento, Fonda era una actriz y modelo relativamente desconocida con padres famosos (su padre era el actor Henry Fonda y su madre era la socialité canadiense Frances Ford Brokaw) . Pasó un año antes de que su primer papel cinematográfico, Tall Story, fuera solo el comienzo de una de las carreras más exitosas y prolíficas de Hollywood, incluidas Barefoot in the Park , Barbarella, 9 to 5 y Grace y Frankie.

“Una conversación para conmemorar el 60 aniversario de ese primer número de portada, que se publicó en julio, parecía bastante simple, pero, como con la mayoría de las cosas de Jane Fonda, rápidamente se volvió más interesante. Lo que Fonda recuerda de su juventud, más que la vida glamorosa de una chica de Vogue, es la depresión y la oscuridad de una adolescente sin madre (se suicidó cuando Fonda tenía 12 años) y que, en sus palabras, ‘no vio futuro’. Fue antes de que se hiciera un nombre en la actuación, pero también fue más de una década antes de su primera incursión en el activismo, cuando se convirtió en parte del movimiento contra la guerra con su ahora infame viaje a Vietnam del Norte y se ganó el apodo ‘Hanoi Jane’”, reza el artículo de la revista polaca.

Aunque fue criada con ideales patrióticos y nacionalistas con su padre veterano de la Segunda Guerra Mundial, Fonda comenzó a cuestionar todo lo que sabía en el apogeo de la Guerra de Vietnam y las protestas por los derechos civiles en Estados Unidos. Cuando quedó embarazada en 1968, la actriz comenzó a informarse sobre la actualidad urgente. Según Fonda, “estaba embarazada, lo que hace que una mujer sea como una esponja, muy abierta a lo que sucede a su alrededor. Fue por esa época que comencé a darme cuenta de que quería cambiar mi vida y participar en tratar de poner fin a la guerra “.

La revista dijo que eligió a la estrella icónica para la portada por su papel de activista y educadora que “lucha por el futuro de nuestro planeta”. Fonda, que es un activista social y ambiental, había lanzado una protesta semanal en colaboración con el grupo ambiental Greenpeace llamada Fire Drill Fridays (FDF) en 2019, que exigía una respuesta gubernamental más fuerte a la crisis climática. Este año, también llamó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por no ser “audaz” o “lo suficientemente rápido” al abordar los problemas ambientales.

En medio de todo el discurso político que está ocurriendo hoy, el auge del movimiento #MeToo, la oposición al oleoducto Dakota Access Pipeline en Standing Rock, las elecciones del presidente Donald Trump en 2016, el movimiento Black Lives Matter y la indignación por la brutalidad policial y la crisis del cambio climático, Fonda está enseñando una lección de protesta inquebrantable de la vieja escuela.

En su búsqueda de la autorrealización, su misión es ayudar a los demás, proporcionar una plataforma para los grupos marginados y educar al público sobre el cambio climático, el sexismo y el racismo, desde el tumultuoso Estados Unidos de Richard Nixon hasta el de Donald Trump. Si bien puede seguir siendo una figura controvertida para algunos, nadie podría acusar a Fonda de no seguir el camino. Como mujer de acción, siempre será conocida por sus inimitables dotes de actuación, su belleza atemporal, su corazón valiente y su fuerza duradera.

