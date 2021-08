El secreto de una vida larga y saludable: mantener relaciones sociales sólidas

Incluso si lleva una vida saludable, aún necesita ser socialmente activo para mantenerse bien y feliz (Getty Images)

Las personas más longevas del mundo saben que mantenerse activo, comer bien y dormir lo suficiente son claves para vivir una vida fructífera. Pero no se trata solo de las cosas que hacemos por nuestra cuenta. Mantener relaciones sólidas también es un pilar de la vida en las regiones de las llamadas Zonas Azules, como Okinawa, Japón y Cerdeña, Italia, donde las personas disfrutan de vidas más largas y saludables que en cualquier otro lugar de la Tierra.

El autor e investigador Dan Buettner fundó Blue Zones, una plataforma que comparte información sobre los hábitos diarios de las poblaciones que residen en estas regiones, luego de liderar a un equipo de demógrafos, científicos y antropólogos para identificarlas. Los investigadores encontraron que estas áreas compartían características clave. Por ejemplo, muchos se enfocaron en conectarse con otros, demostrando que las relaciones sólidas nos ayudan a vivir más tiempo.

En particular, hay 5 cosas que las personas en las Zonas Azules hacen para priorizar y nutrir sus conexiones sociales

1. Crear lazos fuertes en las relaciones

“Muchos estudios han demostrado tasas más bajas de hipertensión, obesidad, diabetes y posiblemente incluso cáncer en personas con muchos amigos y relaciones amorosas en sus vidas” (Getty Images)

Mantener cerca a los amigos y familiares puede afectar no solo la felicidad, sino también el período de salud o la cantidad de años sin enfermedades que una persona vive. “Muchos estudios han demostrado tasas más bajas de hipertensión, obesidad, diabetes y posiblemente incluso cáncer en personas con muchos amigos y relaciones amorosas en sus vidas”, aseveró Richard Honaker, médico de medicina familiar y asesor médico en jefe de Your Doctors Online, en diálogo con la revista Well + Good.

Personalmente, el especialista ha estudiado esta correlación con el envejecimiento de la población en Bao, China (no es una Zona Azul, sino un lugar conocido como “The Longevity Village”). “Nuestra investigación mostró que mientras la gente permanecía en el pueblo y adoptaba el estilo de vida del pueblo, estaban sanos y el envejecimiento se ralentizaba”, sostuvo. “Sin embargo, si se iban a trabajar a una de las grandes ciudades de China, su salud se resentía”.

2. Mantener una vida social activa

Encontrar personas con las que te relacionas, a menudo puede tener un gran impacto en tu longevidad (REUTERS)

Ya sea a través de un grupo religioso, un club de lectura o un estudio de yoga, encontrar personas con las que te relacionas, a menudo puede tener un gran impacto en tu longevidad. Por ejemplo, el doctor Honaker dice que “ estudio tras estudio sugiere que tener fe puede aumentar la longevidad”. Es probable que esto se deba a que estas personas están con otros que comparten su sistema de creencias y se reúnen con ellas con regularidad.

3. Hacer que la hora de la comida se relacione con los demás

En esas regiones “la gente come para vivir, no vive para comer”,(Getty Images)

Las personas que viven en las Zonas Azules son conocidas por consumir dietas a base de plantas y consumir un poco de alcohol. Tomemos a la gente de Cerdeña, Italia. Beben vino tinto con regularidad. Mientras tanto, a la gente de Okinawa, Japón, le encanta beber awamori, un licor destilado a base de arroz. Pero no están comen ni beben sus bebidas solos, sino que a menudo comparten la experiencia con sus seres queridos.

En estas regiones, “la gente come para vivir, no vive para comer”, explicó en diálogo con la NBC, Suzanne Dixon, dietista registrada, epidemióloga y escritora médica. “Cada oportunidad para comer es un momento para conectarse con los demás, estar con la familia y un momento de gratitud por todas las cosas buenas de sus vidas. Se toman el tiempo para saborear la comida, disfrutar de la compañía y reducir la velocidad un poco“.

4. Mantener una vida sexual saludable

El sexo, por supuesto, es una excelente manera para que las personas se conecten (Getty Images)

En la región de la Zona Azul de Ikaria, Grecia, más del 80% de las personas entre 65 y 100 años tienen relaciones sexuales. El sexo, por supuesto, es una excelente manera para que las personas se conecten. Tener relaciones sexuales libera hormonas que juegan un papel en el vínculo de pareja humano y crea un ciclo de retroalimentación de intimidad. A nivel individual, el sexo también puede reducir el estrés, aumentar la confianza y conducir a una mejor noche de sueño, lo que puede ayudar a usted y a su pareja a participar más plenamente en la relación.

5. Mantenerse geográficamente cerca de sus seres queridos

Debido a que las Zonas Azules tienden a ser comunidades unidas, los miembros de la familia permanecen cerca unos de otros, geográfica y físicamente (Getty Images)

Debido a que las Zonas Azules tienden a ser comunidades unidas, los miembros de la familia permanecen cerca unos de otros, geográfica y físicamente. Como dice el refrán, se necesita un pueblo para criar a un niño, y estar cerca de la familia (incluida la familia elegida) significa rodearse de un sistema de apoyo. Además, hay gente más joven para ayudar a las personas mayores.

SEGUIR LEYENDO: