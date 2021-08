Seguir una dieta principalmente a base de plantas puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca hasta en un 52%

Una dieta rica en nutrientes y centrada en plantas es beneficiosa para la salud cardiovascular, que no es necesariamente vegetariana (Getty Images)

Consumir una dieta principalmente vegana compuesta de alimentos de origen vegetal puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca hasta en un 52%, sugiere una nueva investigación publicada en revista científica Journal of the American Heart Association.

Una variedad de frutas y verduras, cereales integrales, productos lácteos bajos en grasa, pescado y pollo sin piel, frutos secos y legumbres son elementos clave para evitar problemas de salud en el futuro. Por el contrario, los investigadores aconsejan que los adultos jóvenes limiten las grasas saturadas, la sal, las carnes rojas, los dulces y las bebidas azucaradas para prevenir ataques cardíacos en la mediana edad.

El estudio a largo plazo, dirigido por científicos de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Minnesota en Minneapolis, analizó la dieta de unas 5.000 personas durante un período de 30 años y si desarrollaron enfermedades cardíacas. Si bien no analizaron la razón detrás del vínculo, investigaciones anteriores sugieren que las dietas a base de plantas pueden reducir la presión arterial, mejorar el colesterol y ayudar a perder peso, todos factores de riesgo de enfermedad cardíaca.

“ Una dieta rica en nutrientes y centrada en plantas es beneficiosa para la salud cardiovascular. Se trata de una alimentación centrada en plantas pero que no es necesariamente vegetariana. Las personas pueden elegir entre alimentos vegetales que sean lo más naturales posible, no altamente procesados. Creemos que las personas pueden incluir productos de origen animal con moderación de vez en cuando, como aves de corral no fritas, pescado no frito, huevos y productos lácteos bajos en grasa”, dijo el autor principaldel estudio, Yuni Choi.

Los investigadores de Minnesota sugieren que las dietas a base de plantas pueden reducir la presión arterial, mejorar el colesterol y ayudar a perder peso (Getty Images)

A los participantes del estudio no se les dijo qué comer. En cambio, la calidad de su dieta se evaluó al comienzo del estudio, luego después de siete años y después a los veinte años según el A Priori Diet Quality Score (APDQS). El APDQS estaba compuesto por 46 grupos de alimentos divididos en alimentos beneficiosos (como frutas, verduras, frijoles, nueces y cereales integrales); alimentos adversos (como papas fritas, carnes rojas con alto contenido de grasa, bocadillos salados, pasteles y refrescos); y alimentos neutros (como patatas, cereales refinados, carnes magras y mariscos). Esto se hizo basándose en sus vínculos con las enfermedades cardíacas.

Las personas que obtuvieron puntajes más altos comieron una variedad de alimentos beneficiosos que componían en gran medida una dieta basada en plantas, mientras que aquellos que obtuvieron puntajes más bajos comieron más alimentos adversos. Durante 32 años de seguimiento, los investigadores encontraron que 289 personas involucradas en el estudio desarrollaron enfermedades cardíacas (que incluyen ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, dolor de pecho relacionado con el corazón o arterias obstruidas).

También descubrieron que aquellos que obtuvieron puntajes en el 20% superior en el puntaje de calidad de la dieta a largo plazo (lo que significa que comieron los alimentos vegetales más ricos en nutrientes y menos productos animales con calificación adversa) tenían un 52% menos de probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas. Mientras tanto, entre los años siete y veinte del estudio, cuando las edades de los participantes oscilaban entre los 25 y los 50 años, aquellos que mejoraron más la calidad de su dieta tenían un 61% menos de probabilidades de desarrollar una enfermedad cardíaca, en comparación con aquellos cuya calidad de la dieta disminuyó más durante ese momento. Había pocos vegetarianos entre los participantes, por lo que el estudio no pudo evaluar los posibles beneficios de una dieta vegetariana estricta, que excluye la carne y el pescado.

Según pudo explicar a Infobae la licenciada en Nutrición Delfina Fahey (MP 3438), “una dieta basada en plantas apunta a una alimentación más consciente en la que se priorice el consumo de alimentos de origen vegetal. No es un plan estricto para adelgazar, sino una filosofía de vida para quienes desean seguir cuidar la salud y el medio ambiente. Esta propuesta se basa en incluir frutas, verduras, frutos secos, granos, legumbres y semillas, dejando aquellos productos de origen animal en proporciones muy pequeñas o nulas, de manera ocasional”.

Las personas que obtuvieron puntajes más altos comieron una variedad de alimentos beneficiosos que componían en gran medida una dieta basada en plantas (Getty Images)

“A diferencia de los puntajes de calidad de la dieta existentes que generalmente se basan en un pequeño número de grupos de alimentos, APDQS es explícito al capturar la calidad general de la dieta utilizando 46 grupos de alimentos individuales, describiendo la dieta completa que el general la población consume comúnmente. Nuestro puntaje es muy completo y tiene muchas similitudes con dietas como el Índice de Alimentación Saludable de las Pautas Dietéticas para los Estadounidenses (del Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU.), La dieta DASH (Enfoques dietéticos para detener la hipertensión) y la dieta mediterránea”, dijo David E. Jacobs, coautor de la investigación.

Mientras tanto, otro estudio publicado el mes pasado encontró que comer carne roja y procesada como tocino, salchichas y jamón puede aumentar significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas. El análisis de datos de 13 estudios diferentes en los que participaron 1,4 millones de personas permitió al equipo de la Universidad de Oxford examinar el impacto de la carne en la salud.

Descubrieron que por cada 50 g por día de carne procesada, como tocino, jamón y salchichas que se comen, el riesgo de enfermedad coronaria aumenta en un 18%. Para la carne sin procesar, como la carne de cerdo, cordero y ternera, el riesgo aumentó en un 9% en comparación con la carne sin carne roja. No hubo un aumento del riesgo con las aves de corral. El equipo dice que su estudio no investigó la causa, pero sugiere que podría deberse a concentraciones más altas de grasas saturadas en la carne roja y sal en la carne procesada.

