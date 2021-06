Miguel San Martín: “La curiosidad es un gran motor innovador para generar ideas”

Experiencia IDEA Management es un seminario de innovación de tres días consecutivos (Getty)

¿De dónde sale la innovación? ¿Cómo se puede implementar en forma exitosa? ¿Dónde se hallan las ideas más disruptivas que pueden cambiar el mundo como lo conocemos? O inclusive otros mundos, como nuestro vecino planeta Marte.

Estas preguntas y muchas más se contestaron en Experiencia IDEA Management, un seminario llevado adelante por IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), que comenzó hoy y seguirá durante dos días más en forma virtual con el objetivo de presentar y desafiar las mayores tendencias del Management a nivel global y local.

Uno de los oradores de lujo que tuvo la jornada de hoy fue el ingeniero argentino que trabaja en la NASA, Miguel San Martín, que participó en el panel ″1,2,3 Lanzándonos al desafío”, junto a Milagros Graziani, Country Manager de Beeflow, empresa que genera y aplica conocimiento científico para mejorar los rendimientos de los cultivos con abejas.

Miguel San Martín, experto de la NASA en descensos en Marte, fue uno de los expositores de lujo

“ Innovar es buscar soluciones simples y elegantes para solucionar problemas engorrosos. Es el resultado de un trabajo arduo, de mucha perseverancia que a veces lleva varios años. Mi metodología para poder innovar es tratar de entender el problema de fondo, desde sus raíces. Tal vez otras personas tengan otra metodología. Einstein decía que para resolver un problema, él destinaba el 95% de su tiempo para entender el problema y 5% para solucionarlo. Por eso, para mí la solución pasa primero por entender el problema. Parece un acto mágico de generación espontánea, pero en realidad se necesita tiempo y trabajo duro con un poco de imaginación”, comenzó su exposición virtual el científico Miguel San Martín, desde su casa en Los Ángeles, EEUU.

Tenemos que pensar que existen soluciones mejores a los problemas y que uno la puede inventar o el equipo de uno la puede crear. Hay miedos al fracaso”, amplió el experto

“Los drivers o motores que fomentan la innovación son la curiosidad de cómo funcionan la cosas o como no funcionan las cosas. Uno nunca sabe a veces de donde puede tomar una idea, que en alguna oportunidad puede salir incluso del subconsciente. La imaginación es importante, pero no es un acto mágico. Es el trabajo de asociar cosas para tener ideas. Otro driver es el tomar riesgos. Para crear o innovar, hay que tomar riesgos. Tienen que haber una cultura empresarial y también nacional en la que se incentive a las personas y compañías a tomar riesgos. Me parece que para ello, la educación primaria y secundaria es crítica, es muy importante. Educación que brinde herramientas de imaginación. También para innovar a veces hay que tener una conducta incorrecta. Perderle un poco de respeto a la autoridad para avanzar. No hay que satisfacerse con el estatus quo. Son prejuicios y modelos que nos plantamos que la realidad no se puede cambiar. Tenemos que pensar que existen soluciones mejores a los problemas y que uno la puede inventar o el equipo de uno la puede crear. Hay miedos al fracaso”, amplió el experto.

"Mi metodología para poder innovar es tratar de entender el problema de fondo, desde sus raíces", dijo San Martín sobre su trabajo en la NASA

Y agregó: “ Yo noto mucho que cuando la gente detecta un problema a solucionar, se concentran en los síntomas del problema y no en la raíz. Por lo tanto las soluciones no son tan efectivas o de fondo. Otro problema es que la gente resuelve los problemas incorrectos. Dicen que innovan, pero no están poniendo el foco realmente en el problema a solucionar. Eso nos pasa a nosotros los científicos”.

Como manejar la posibilidad el error y la frustración en la NASA

Miguel San Martín se abraza a sus compañero en NASA, cuando aparece la foto de Marte enviada por el robot Curiosity en 2012

“Si en una misión espacial uno hace un 99,9% todo bien y hay un 0,1% mal, la misión va a fracasar. Hay que ser muy detallista. Para eso tenemos diferentes técnicas, como por ejemplo dividir una misión en diferentes fases donde se plantean todas las cosas que pueden fracasar o salir mal. Las categorizamos en diferentes tipos de problemas. Por ejemplo, “Cosas que no sabemos”. En esa categoría incluimos cómo son los vientos en Marte o si hay una piedra abajo del rover cuando aterriza. Nos enfocamos en esas cosas para hallar una solución a ese problema. También están las cosas que no sabemos, que son las más peligrosas. Para ello hacemos muchas pruebas que desafían nuestra propia ignorancia. Por eso en cada aterrizaje estamos con bastante miedo”, apuntó San Martín que enfatizó la realidad que impone la pandemia por COVID-19 en todo el mundo.

“Hoy por la pandemia estamos trabajando en forma remota, como lo fue el lanzamiento y llegada a Marte del robot Perseverance. Ahora, esta forma de trabajar puede ser un problema a la hora de innovar. Muchas de la innovaciones en mi carrera ocurrieron en ámbitos totalmente no planeados, como tomando un café o compartiendo una idea en un pasillo. Cuántas ideas no surgieron a partir de la pandemia y de esta nueva forma de trabajo. No se puede saber”, se preguntó.

Hecho en Argentina

El evento de managment de IDEA continuó con el panel Hecho en Argentina, donde expuso Marcelo Figueiras Presidente de Laboratorios Richmond, quién habló sobre los desafíos de innovar durante la pandemia.

Marcelo Figueiras Presidente de Laboratorios Richmond, habló sobre los desafíos de innovar durante la pandemia

“ Nuestro laboratorio tiene una larga trayectoria en la industria farmacéutica y hemos tenido varios hitos importantes al garantizar el acceso a la gente de varios tratamientos novedosos producidos en el país , especialmente para VIH y para hepatitis C. Ese es nuestro principal objetivo. Sin embargo, la realidad sin precedentes que afrontamos a partir de la pandemia por COVID-19 y las expectativas que tiene la población con la vacunación nos han visibilizado exponencialmente ante la opinión pública por ser la primera empresa farmacéutica nacional productora de la vacuna Sputnik V en toda Latinoamérica”, comenzó disertando Figueiras.

“Tenemos planeado tener una planta modelo en la región para la producción no solamente de esta vacuna, sino para la diversificación de una cartera de otras vacunas y productos biotecnológicos de última generación. Para el financiamiento de dicha obra, lanzamos un fideicomiso, con el aporte de otras empresas, compañías de seguros, bancos privados y públicos. Al cotizar en bolsa, nos permite acceder a un mercado de capitales y lograr la capitalización de 85 millones de dólares, que apunta a que Argentina tenga capacidad productiva estratégica a largo plazo para no depender de los países centrales frente a situaciones como la actual”, amplió el responsable del laboratorio productor de vacunas Sputnik V en Argentina.

Vista de varias dosis de la vacuba rusa Sputnik V contra la covid-19. que ya se fabrican en Argentina - EFE/Zoltan Balogh/Archivo

En cuanto a obstáculos, Figueiras analizó que lo más difícil fue la implementación de la transferencia de tecnología en medio de estos tiempos de pandemia y viajar para interiorizarse de complejos procesos de fabricación de la vacuna.

“Debido a la alta demanda mundial, hay faltantes de insumos críticos como tapones, frascos, precintos, y nos reafirma una vez más la importancia que tiene el trabajo y la colaboración en equipo. El vínculo con nuestros socios de la India y el laboratorio Étero, nos posibilitó un nexo con el Fondo Soberano Ruso, que nos permitió acceder a la vacuna en un tiempo adecuado. La autoridad sanitaria ANMAT, una de las mejores del mundo, nos brindó el apoyo técnico y científico para la valoración y validación local de todo el proceso. Destacamos el excelente nivel profesional y el valioso compromiso de trabajo de todo nuestro equipo multidisciplinario. En Richmond siempre estamos para alentar y motivar a nuestra gente e innovar y producir cambios que ayuden al crecimiento de nuestra familia dentro de la organización y trabajo a la comunidad y su bienestar”, indicó el director empresarial y miembro de IDEA.

Richmond es la primera empresa farmacéutica nacional productora de la vacuna Sputnik V en toda Latinoamérica

“El reto de la vacuna fue incorporado en forma natural, aprendiendo de manera colaborativa a potenciar las capacidades individuales con el objetivo de encaminar colectivamente el nuevo proyecto. Nuestra visión estratégica superadora se sustenta en sólidos valores empresariales y en el buen clima organizacional. Ante todo creemos en nuestro equipo y nuestra gente. Realmente ha sido muy impactante y motivador todo lo que se generó en este último tiempo tan difícil, donde tuvimos a todo el mundo acercándose para dar una mano. Recibimos apoyo de todos”, concluyó Figueiras.

En el mismo panel, el ingeniero Marcelo Basigalup, subgerente general de Invap contó los desafíos de la innovación en una de las empresas orgullo de la Argentina en el mundo.

El ingeniero Marcelo Basigalup, subgerente general de Invap explicó cómo innova la gran empresa nuclear y satelital argentina

“Invap es una empresa de una amplia base tecnológica donde su principal diferencial es el aporte de desarrollos tecnológicos en áreas estratégicas en la búsqueda de soluciones donde hay una demanda concreta. Somos una sociedad del Estado, perteneciente al gobierno de la provincia de Río Negro, con una fuerte participación del gobierno Nacional en su directorio, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Funcionamos realmente como una empresa. No dependemos de ningún presupuesto, sino que vivimos de lo que vendemos, de nuestros contratos. Somos autosustentables. Y trabajamos organizados como áreas de negocios, que es donde desarrollamos nuestras tecnologías y donde éstas son críticas y de alto valor agregado. Por ejemplo, el área nuclear, donde hemos estado produciendo y vendiendo, tanto en Argentina como en diferentes partes del mundo reactores nucleares de investigación y uso científico. En el área espacial trabajamos en el desarrollo de satélites de comunicaciones y de uso científico. En el área de seguridad y defensa a través de la provisión de sistemas radares. Y en el área de medicina nuclear para tratamientos de enfermedades”, explicó Basigalup.

Y consideró: “ La cultura de la innovación está arraigada en la empresa a través de la idea del desafío del ´se puede´. Desde nuestras épocas fundacionales está el gen de que todo se puede y puede ser hecho. La capacidad de gestionar proyectos multidisciplinarios y llevarlos al concepto sistémico para abordar las distintas soluciones. Estamos basados en el pilar de la gente y el equipo profesional que pone el conocimiento y el saber”.

Invap es una empresa de una amplia base tecnológica donde su principal diferencial es el aporte de desarrollos tecnológicos en áreas estratégicas (Gentileza CEDyAT)

El seminario Experiencia IDEA Management continuará mañana jueves 24 de con la presentación de las Tendencias de Management, relacionadas a los nuevos desafíos del trabajo, el impacto en las organizaciones y en sus líderes y colaboradores. Sobre esto, expondrán Leigh Hafrey, profesor titular en MIT Sloan School of Management; Jim Hamerling, Managing Director and Senior Partner en Boston Consulting Group; y Javier Bajer, Arquitecto Cultural.

Por último, el viernes 25, el foco estará en el Rol Social del Líder, y los nuevos liderazgos que han surgido dentro y fuera de las organizaciones orientados a un fuerte sentido de propósito. Los oradores para este último día serán, entre otros, Patricio Keegan, Gerente de Marketing de Tecme, Bruno Rodríguez, fundador de Jóvenes por el Clima y delegado en 2019 ante Naciones Unidas; y Mayra Arena.

“Como consecuencia de la pandemia, se aceleraron los procesos de transformación digital de todas las organizaciones. Este contexto contribuyó a descubrir nuevos talentos y liderazgos, y planteó el desafío de lograr capitalizarlos. Es por esto que Experiencia IDEA Management se presenta como un espacio para poder reflexionar sobre estos cambios de la mano de especialistas en cada una de las temáticas”, precisó Luis Guastini, presidente del evento y CEO de ManpowerGroup Argentina.

SEGUIR LEYENDO: