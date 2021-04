¿La inmunización colectiva es imposible? Qué dice la ciencia

La clave de la inmunidad colectiva es que, incluso si una persona se infecta, hay muy pocos huéspedes susceptibles alrededor para mantener la transmisión (Shutterstock)

A medida que aumentan las tasas de vacunación contra COVID-19 en el mundo, la gente ha comenzado razonablemente a preguntarse: ¿cuánto más durará esta pandemia? Es un punto rodeado de incertidumbres. La alguna vez popular idea de que suficientes personas eventualmente obtendrán inmunidad al SARS-CoV-2 para bloquear la mayor parte de la transmisión, el umbral de inmunidad colectiva, está comenzando a parecer poco probable , según se revela en un análisis publicado en Nature.

En general, ese umbral sólo se puede lograr con altas tasas de vacunación, y muchos científicos habían pensado que una vez que las personas comenzaran a inmunizarse en masa, la inmunidad colectiva permitiría que la sociedad volviera a la normalidad . La mayoría de las estimaciones habían situado el umbral entre el 60% y el 70% de la población que ganaba inmunidad, ya sea a través de vacunas o de exposiciones anteriores al virus.

Pero a medida que la pandemia entra en su segundo año, la forma de pensar ha comenzado a cambiar. En febrero, el especialista en análisis de datos Youyang Gu cambió el nombre de su popular modelo de pronóstico COVID-19 de “Camino a la inmunidad de manada” a “Camino a la normalidad”. Dijo que parecía improbable alcanzar un umbral de inmunidad colectiva debido a factores como la vacilación de las vacunas, la aparición de nuevas variantes y la demora en la llegada de las vacunas para los niños.

“Nos estamos alejando de la idea de que alcanzaremos el umbral de inmunidad colectiva y que luego la pandemia desaparecerá para siempre”, explica la epidemióloga Lauren Ancel Meyers, directora ejecutiva del Consorcio de Modelado COVID-19 de la Universidad de Texas en Austin

Su pensamiento se alinea con el de muchos en la comunidad de epidemiología. “Nos estamos alejando de la idea de que alcanzaremos el umbral de inmunidad colectiva y que luego la pandemia desaparecerá para siempre” , explica la epidemióloga Lauren Ancel Meyers, directora ejecutiva del Consorcio de Modelado COVID-19 de la Universidad de Texas en Austin. Este cambio refleja las complejidades y desafíos de la pandemia y no debería eclipsar el hecho de que la vacunación está ayudando. “La vacuna significará que el virus comenzará a disiparse por sí solo”, advierte Meyers. Pero a medida que surgen nuevas variantes y la inmunidad a las infecciones potencialmente se desvanece, “podemos encontrarnos meses o un año después todavía luchando contra la amenaza y teniendo que lidiar con futuras oleadas” , completa.

Las perspectivas a largo plazo de la pandemia probablemente incluyan que el COVID-19 se convierta en una enfermedad endémica , muy parecida a la influenza. Pero a corto plazo, los científicos están contemplando una nueva normalidad que no incluye la inmunidad colectiva. Los especialistas identifican al menos cinco razones detrás de esta mentalidad y lo que significan para el próximo año de la pandemia.

Los motivos anti inmunidad

En la mayoría de los países, la distribución de la vacuna se estratifica por edad, y se da prioridad a las personas mayores, que tienen el riesgo de morir por COVID-19

La primera condición que pone en riesgo esa instancia radica en que no está claro si las vacunas previenen la transmisión. La clave de la inmunidad colectiva es que, incluso si una persona se infecta, hay muy pocos huéspedes susceptibles alrededor para mantener la transmisión; aquellos que han sido vacunados o que ya han tenido la infección no pueden contraer y propagar el virus. Las vacunas COVID-19 desarrolladas por Moderna y Pfizer – BioNTech, por ejemplo, son extremadamente efectivas para prevenir enfermedades sintomáticas, pero aún no está claro si protegen a las personas de infectarse o de transmitir el virus a otros.

Israel comenzó a vacunar a sus ciudadanos en diciembre pasado, y gracias, en parte, a un acuerdo con Pfizer – BioNTech para compartir datos a cambio de dosis de vacunas, actualmente lidera el mundo en términos de implementación. “Al principio de la campaña, los trabajadores de la salud estaban vacunando a más del 1% de la población de Israel todos los días -explica Dvir Aran, especialista en datos biomédicos del Technion del Instituto de Tecnología de Israel en Haifa-. A mediados de marzo, alrededor del 50% de la población del país estaba completamente vacunada con las dos dosis necesarias para su protección . Ahora el problema es que los jóvenes no quieren recibir sus inyecciones”, por lo que las autoridades locales los están atrayendo con beneficios gratuitos. Mientras tanto, los vecinos de Israel, Líbano, Siria, Jordania y Egipto aún no han vacunado ni al 1% de sus respectivas poblaciones.

En todo Estados Unidos, el acceso a las vacunas ha sido desigual. Algunos estados, como Georgia y Utah, han vacunado completamente a menos del 10% de su población, mientras que Alaska y Nuevo México han vacunado completamente a más del 16%.

En la mayoría de los países, la distribución de la vacuna se estratifica por edad, y se da prioridad a las personas mayores, que tienen el riesgo de morir por COVID-19. Sin embargo, queda por ver cuándo y si habrá una vacuna aprobada para niños. Pfizer-BioNTech y Moderna ahora han inscrito a adolescentes en ensayos clínicos de sus vacunas, y las vacunas Oxford-AstraZeneca y Sinovac Biotech se están probando en niños de tres años. Pero aún faltan meses para obtener resultados. Si no es posible vacunar a los niños, sería necesario inmunizar a muchos más adultos para lograr la inmunidad colectiva.

Si hay un poco de inmunidad, pero todavía hay un poco de enfermedad, las vacunas crearán casi inevitablemente nuevas presiones evolutivas que producirán variantes (Shutterstock)

Otro aspecto importante a considerar es la estructura geográfica de la inmunidad colectiva . Ninguna comunidad es una isla, y el panorama de inmunidad que rodea a una comunidad realmente importa. El COVID-19 se ha producido en grupos en los Estados Unidos como resultado del comportamiento de las personas o de las políticas locales. Los esfuerzos de vacunación anteriores sugieren que la captación tenderá a agruparse geográficamente también. La resistencia localizada a la vacuna contra el sarampión, por ejemplo, ha dado lugar a pequeños focos de resurgimiento de la enfermedad. El agrupamiento geográfico hará que el camino hacia la inmunidad colectiva sea mucho menos lineal, y esencialmente significa que jugaremos un juego de golpear un topo con brotes de COVID. Incluso para un país con altas tasas de vacunación, como Israel.

Un segundo ítem que desdibuja la posible inmunidad es la aparición de nuevas variantes. Incluso cuando los planes de implementación de vacunas enfrentan obstáculos de distribución y asignación, las nuevas variantes de SARS-CoV-2 podrían ser más transmisibles y resistentes a las vacunas. “Estamos en una carrera con las nuevas variantes -agrega Sara Del Valle, epidemióloga matemática y computacional del Laboratorio Nacional de Los Alamos en Nuevo México-. Cuanto más tiempo se tarda en detener la transmisión del virus, más tiempo tienen estas variantes para emerger y propagarse”.

La investigación publicada en Science sugiere que la desaceleración de COVID-19 en la ciudad de Manaus entre mayo y octubre podría haber sido atribuible a efectos de inmunidad colectiva. El área había sido severamente afectada por la enfermedad, y la inmunóloga Ester Sabino de la Universidad de São Paulo, Brasil, y sus colegas calcularon que más del 60% de la población había sido infectada para junio de 2020. Según algunas estimaciones, eso debería haber sido ha sido suficiente para llevar a la población al umbral de inmunidad colectiva, pero en enero Manaus vio un gran resurgimiento de casos. Este pico se produjo después de la aparición de una nueva variante conocida como P.1, lo que sugiere que las infecciones anteriores no conferían una amplia protección al virus. En enero, el 100% de los casos en Manaos fueron causados por P.1. Algunos especialistas sugieren que la cifra del 60% podría haber sido una sobreestimación.

Hay otro problema con el que lidiar a medida que crece la inmunidad en una población. Las tasas de inmunidad más altas pueden crear una presión selectiva, lo que favorecería las variantes que pueden infectar a las personas que han sido inmunizadas. La vacunación rápida y exhaustiva puede evitar que se establezca una nueva variante. Pero nuevamente, la desigualdad de los lanzamientos de vacunas crea un desafío. Si hay un poco de inmunidad, pero todavía hay un poco de enfermedad, uno está atrapado en el medio. Las vacunas crearán casi inevitablemente nuevas presiones evolutivas que producirán variantes.

Incluso cuando los planes de implementación de vacunas enfrentan obstáculos de distribución y asignación, las nuevas variantes de SARS-CoV-2 podrían ser más transmisibles y resistentes a las vacunas (Efe)

Un tercer punto es la duración de la inmunidad. Los cálculos consideran dos fuentes de inmunidad individual: las vacunas y la infección natural. Las personas que han sido infectadas con SARS-CoV-2 parecen desarrollar cierta inmunidad al virus, pero cuánto tiempo dura eso sigue siendo una incógnita. Dado lo que se sabe sobre otros coronavirus y la evidencia preliminar del SARS-CoV-2, parece que la inmunidad asociada a la infección disminuye con el tiempo, por lo que debe tenerse en cuenta en los cálculos. Todavía nos faltan datos concluyentes sobre la disminución de la inmunidad, pero sabemos que no es cero ni 100.

Los modeladores no podrán contar a todos los que han sido infectados al calcular qué tan cerca se ha acercado una población al umbral de inmunidad colectiva. Y tendrán que tener en cuenta el hecho de que las vacunas no son 100% efectivas. Si la inmunidad basada en infecciones dura solo unos meses, eso proporciona una fecha límite para la entrega de vacunas. También será importante comprender cuánto tiempo dura la inmunidad basada en vacunas y si los refuerzos son necesarios a lo largo del tiempo.

Un punto ineludible en el análisis es que las vacunas pueden cambiar el comportamiento humano. “Con las tasas de vacunación actuales, Israel se está acercando al umbral teórico de inmunidad colectiva -dice Aran-. El problema es que, a medida que se vacunen más personas, aumentarán sus interacciones, y eso cambia la ecuación de inmunidad colectiva, que depende en parte de cuántas personas están expuestas al virus. La vacuna no es a prueba de balas. Imagínese que una vacuna ofrece un 90% de protección: si antes de la vacuna conocía como máximo a una persona, y ahora con las vacunas conoce a diez personas, ha vuelto al punto de partida”.

“Los aspectos más desafiantes del modelado de COVID-19 son los componentes sociológicos -argumnta Meyers-. Lo que sabemos sobre el comportamiento humano hasta ahora realmente se tira por la ventana porque vivimos en una época sin precedentes y nos comportamos de una manera sin precedentes”.

El problema es que, a medida que se vacunen más personas, aumentarán sus interacciones, y eso cambia la ecuación de inmunidad colectiva, que depende en parte de cuántas personas están expuestas al virus

Las intervenciones no farmacéuticas seguirán desempeñando un papel crucial para mantener bajos los casos . El objetivo es romper la ruta de transmisión y limitar el contacto social y los comportamientos protectores continuos, como el enmascaramiento, pueden ayudar a reducir la propagación de nuevas variantes mientras se implementan las vacunas. Pero será difícil evitar que las personas vuelvan a comportarse antes de una pandemia.

“La influenza probablemente no sea menos transmisible que el COVID-19 -dice Scarpino-. Casi con certeza, la razón por la que la gripe no apareció este año es porque típicamente tenemos alrededor del 30% de la población inmune porque se ha infectado en años anteriores, y usted recibe una vacuna que cubre tal vez otro 30%. Así que probablemente estés sentado en un 60% más o menos inmune . Agregue el uso de máscaras y el distanciamiento social, y la gripe simplemente no puede sobrevivir”. Este cálculo inicial muestra cómo el comportamiento puede cambiar la ecuación y por qué sería necesario inmunizar a más personas para lograr la inmunidad colectiva a medida que las personas dejan de practicar comportamientos como el distanciamiento social.

“Poner fin a la transmisión del virus es una forma de volver a la normalidad. Pero otro podría ser prevenir enfermedades graves y la muerte -concluye Stefan Flasche, epidemiólogo de vacunas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres-. Dado lo que se sabe hasta ahora sobre el COVID-19, será bastante improbable alcanzar la inmunidad colectiva únicamente a través de vacunas. Es hora de tener expectativas más realistas ”.

SEGUIR LEYENDO