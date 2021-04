Quién es Marcelo Figueiras, el presidente del laboratorio argentino que fabricó 21.000 dosis de la vacuna Sputnik V

Marcelo Figueiras posa en la Bolsa de Comercio, luego de que sus acciones coticen allí (Adrián Escandar)

Marcelo Figueiras es un empresario argentino que actualmente ocupa el cargo de presidente de Laboratorios Richmond , lugar que hoy se convirtió en noticia al saberse que fabricó 21.000 dosis de la vacuna Sputnik V, que serán enviadas a Rusia para comprobar todos los controles de calidad de las dosis contra el COVID-19.

Figueiras nació el 16 de noviembre de 1963, en la ciudad de Buenos Aires. Egresó de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) como contador público nacional en el año 1989. Realizó varias especializaciones tanto en la Argentina como en el exterior , entre las que se destacan Owner/President Management Program, en Harvard Business School; el Programa de Alta Dirección dictado por el IAE Business School y la Universidad Austral; Changing the Game: Negotiating and Competitive Decision Making, en Harvard Business School; Strategic Finance por Smaller Businesses Program, en Harvard University; y el Executive Program for Growing Companies, en Stanford Business School.

Figueiras es presidente de Laboratorios Richmond, de capitales nacionales

Su actividad empresarial se concentra principalmente en la industria farmacéutica con participación en el rubro bancario y de seguros. El empresario dirige hoy Laboratorios Richmond, una empresa de capitales nacionales que, con esfuerzo y dedicación, se expandió tanto en el mercado local como en el internacional, fundamentalmente en el área de productos oncológicos, cardiovasculares y de VIH-Sida.

Parte de su tiempo libre, Figueiras lo dedica al entrenamiento para competencias de alto rendimiento deportivo. Sin ir más lejos, ha podido participar en varias ocasiones en la competencia Half IronMan, conocida prueba de triatlón y del tetratlón de la ciudad de Chapelco, así como también de numerosas maratones de 42 kilómetros en distintas ciudades del mundo: Nueva York, París, Londres, Buenos Aires y Berlín, entre otras. También es simpatizante del Club Atlético River Plate y está casado desde el 17 de noviembre de 2013 con la ex senadora nacional María Laura Leguizamón, con quien tiene un hijo llamado Alfonso. Además, Figueiras tiene seis hijas: Tainá, Nadia, Natalia, Ivana y las gemelas María y Gabriela.

En febrero último, el presidente Alberto Fernández visitó la planta de Richmond ubicada en Pilar, en la provincia de Buenos Aires, en el marco de anuncios de inversiones por 80 millones de dólares en cinco años para ampliar su capacidad productiva.

El año pasado, y en pleno confinamiento que atravesaba la Argentina por la pandemia de COVID-19, Figueiras, aseguró que el sector “está en condiciones de garantizar el abastecimiento de medicamentos en todos los rincones del país” en el marco de las medidas de aislamiento dispuestas por el gobierno nacional para morigerar el avance del coronavirus. “No hubo desabastecimiento en ninguna farmacia. Los casos puntuales del inicio de la pandemia se resolvieron. La industria puede garantizar la provisión de medicamento todo el tiempo que dure la crisis sanitaria”, remarcó Figueiras en un reportaje con la agencia Télam.

En 2015, durante su discurso por el 80° aniversario de Laboratorios Richmond, Figueiras aseguró: “Nuestro compromiso es garantizar el acceso a medicamentos de calidad, seguros, eficaces y a precios accesibles. Casi dos tercios del mercado de medicamentos esta abastecido por empresas de capital nacional, y las mismas desarrollan proyectos biotecnológicos y de bioingeniería vinculados con la salud humana, ocupando personal altamente calificado”.

