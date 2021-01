Cuáles son los 10 consejos sobre felicidad según un autor alemán (Shutterstock)

“El camino hacia la felicidad es tan único para cada individuo como sus ojos, su sonrisa, su humor. Hay más de 7.5 mil millones de caminos hacia la felicidad en este mundo, puede llegar a todos de manera diferente”, dice el autor alemán Florian Langenscheidt.

Un estudio publicado por la revista British Medical Journal realizado English Longitudinal Study of Aging de University College London, respalda que la felicidad está relacionada con la salud física y que puede promover la longevidad, y así lo informa el estudio, que indica que la felicidad sostenida en la vejez está relacionada con una vida más larga.

Florian Langenscheidt propuso 10 consejos para ser feliz y vivir por más tiempo y estos son:

1- La felicidad depende de vos

Nos gusta decir que es nuestro jefe, la falta de dinero, el clima, nuestra pareja o alguna otra cosa lo que imposibilita que uno sea feliz. Pero al final, cuando se trata de encontrar el camino hacia la felicidad, uno está de la vereda de enfrente. Es uno el que tiene que elegir ser feliz.

2- Mantente alerta a los pequeños momentos

Todos tenemos grandes metas y visiones, pero la felicidad se compone de momentos íntimos y poco espectaculares. Estos incluyen mirar la sonrisa de un ser querido, tomar la mano de su hijo o caminar por un hermoso lago bajo el sol. Hay que saber apreciar estos momentos únicos e irrepetibles.

3- La felicidad es tu presente, pasado y futuro

Muchos libros dicen que la felicidad se trata de “estar en el ahora”. Es cierto que no sabemos si estaremos por aquí mañana. Pero como todos los seres humanos, lo que nos separa de los animales es cómo nos forman nuestras experiencias y recuerdos. El pasado es importante y no podemos reprimirlo. Y el otro lado es el futuro, con todos nuestros planes y visiones. Las personas más felices son las que no descuidan el momento, pero saben de dónde vienen y hacia dónde quieren ir.

4- Ser agradecido

Las personas que dan todo por sentado suelen ser infelices. Las personas que se detienen un par de veces durante el día para pensar en lo agradecidas que están por los regalos que han recibido, por su pareja, sus hijos, su trabajo, son felices. Lo opuesto a la gratitud es la envidia, que solo trae infelicidad. No pienses en lo que tienen los demás; eso es destructivo y no ayuda en absoluto.

5- Perdonar

Saber perdonar, es una de las claves para vivir por más años (Shutterstock)

Todos cometemos errores, así que hay que permitir que otras personas también cometan algunos. “Cada persona que nos rodea es alguien muy especial que no puede ser reemplazado. Si no podés perdonar, perdés a muchas personas en el camino de la vida “, dice Langenscheidt.

6- Hacer felices a los demás

Aumentar nuestra propia felicidad cuando nos preocupamos por la felicidad de los demás, ya que le da sentido a nuestra vida. Aquellos que son narcisistas son siempre menos felices que aquellos que anteponen la felicidad de los demás.

7- Ver lo positivo más allá de lo negativo

Hay tantas cosas malas sucediendo en el mundo, el pandemia del coronavirus, niños muriendo de hambre, guerras y actos de terror, fácilmente se podría pensar que los humanos no están hechos para la felicidad. Pero uno tiene que ver la opción del el lado positivo. Por ejemplo, si bien muchas personas han muerto de COVID-19 y las medidas de distanciamiento social han cambiado nuestras vidas, hemos tenido la oportunidad de ganar un mayor aprecio por nuestros seres queridos.

8- Aceptar las decepciones

Para experimentar verdaderamente la felicidad, necesitamos la experiencia negativa como contrapeso. La felicidad es tan maravillosa porque es rara. Si lo tuvieras todo el tiempo, perdería su magia. Así que acepta los inevitables tiempos oscuros para que los buenos tiempos parezcan aún más brillantes.

9- Abrazar la amistad y el amor

La amistad es una de las claves para ser feliz en la vida (Shutterstock)

La amistad y el amor trae la felicidad más asombrosa. El amor romántico puede ser volátil, mientras que la felicidad de la amistad es más estable y duradera. Pero los amigos y los amantes traen consuelo y un sentido de propósito: protegerse y apoyarse mutuamente. Como dijo Aristóteles: “Un amigo es un alma en dos cuerpos”.

10- Vive tu propia vida

Desde que nacemos estamos influenciados por personas - padres, medios de comunicación, profesores - que nos imponen sus recomendaciones. Cuando vivís tu propia vida, sos mucho mejor para lidiar con los desafíos que surgen de tus decisiones. Se necesita valor para encontrar una nueva pareja o cambiar de carrera, pero al final, existe una alta probabilidad de que aumente su felicidad.

