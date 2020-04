Aunque en la cultura popular se entiende libremente que se refiere a una capa externa de plástico que cubre todo el cuerpo, no existe un traje de materiales peligrosos uniforme. “Tenemos más de 15 tipos diferentes de telas, todas con diferentes niveles de protección”, asegura. Dos modelos en particular están demostrando ser populares: el Tyvek 800 J, que cuenta con un mono con capucha, costuras superpuestas y cierre autoadhesivo, y el Tyvek 600 Plus, que viene con calcetines y solapas de arranque. Los trajes hazmat también pueden presentar respiradores incorporados y máscaras completas.