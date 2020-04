En un video, el ex futbolista David Beckham mostró su gratitud al Reino Unido por permitir a los ciudadanos salir a correr en tiempos de encierro: "He estado en casa como todos intentando estar ocupado con mi familia. Nosotros tenemos la suerte de que en Reino Unido podemos salir de casa para hacer ejercicio. Correr me ayuda a mantener mi mente y mi cuerpo sanos en tiempos como estos. Mis piernas estarán doloridas mañana pero me sentiré bien”, dicta el posteo de su cuenta en Instagram.