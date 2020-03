En diálogo con Infobae, Claudio Ucchino, director general del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal (Cofybcf), resaltó que “el alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos frecuente" y agregó que "si no se tiene alcohol en gel, no nos va a pasar nada, con lavarse las manos entre 30 segundos y 1 minuto con abundante agua y jabón es suficiente”.