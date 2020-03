Menos anecdótico pero más revelador: hemos medido, entre los peregrinos que fueron a La Meca, la posibilidad, incluso episódica, de personas portadoras de Mers-corona y todo lo que hemos encontrado son portadores de influenza. También es interesante, como estudio, observar a los peregrinos de La Meca porque estas personas provienen de todo el mundo. Quienes llegan de países donde la gripe ya es epidémica, especialmente África occidental durante el verano, pueden transmitir la infección a las personas que regresan a Francia. Pero no tenemos casos secundarios en el hogar porque, por razones poco conocidas, las condiciones climáticas son esenciales para la transmisión de la gripe en Francia: fuera de temporada, no hay epidemia. De todos modos, solo encontramos casos de gripe, infecciones respiratorias banales, y había hecho un editorial llamado: “Desde el Hayy: es la gripe, idiota” (“Al regreso de la peregrinación de La Meca: es la gripe, idiota”), retomando el oración de Bill Clinton para decir que cuando era complicado y no era aritmético “¡es economía, idiota!”. Este editorial me valió críticas muy amargas por parte de colegas que se sentían atacados porque estaban atrapados en la teoría de la globalización de Seas-Corona. Sin embargo, la corona de Mers permaneció donde nació, y la única epidemia secundaria que pudimos observar fue en Corea del Sur, donde hubo varios casos hospitalarios.