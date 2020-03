Por su parte, la argentina Wanda Nara, que ya emigró de la ciudad de Milán a París junto a sus hijos, lo hizo viajando en avión con un barbijo regalado y lo contó en sus redes sociales: “No conseguí comprar porque están agotados, me regaló un barbijo una vendedora del aeropuerto que me dijo ‘vos viajás mucho’, y me regaló uno sin usar que tenía…”.