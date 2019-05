De manera que cuando Abdikarimov publicó la semana pasada una seria advertencia sobre Beyond Meat Inc., al pronosticar que las acciones se desplomarían, nadie en Wall Street lo notó. Beyond Meat, después de todo, es la OPI más candente que el mercado estadounidense haya visto en más de una década, triplicada con creces desde su debut el 1 de mayo. ¿Quién era este tipo que se atrevió a calmar las pasiones?