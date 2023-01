Qué hacer antes de eliminar una aplicación del iPhone o de un celular Android

Eliminar aplicaciones en celulares iOS y Android

En la actualidad muchas aplicaciones tienen integrados sistemas de compras integradas dentro de las tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, las cuales generan ingresos a las compañías y a las empresas desarrolladoras de estas plataformas.

El acceso a características premium o funciones especiales de estas aplicaciones son motivo por el que los usuarios se suscriben anual o mensualmente a estos servicios para que se realice el cobro automático cada cierto tiempo, aunque esto es algo que se debe tener muy en cuenta al momento en el que los usuarios desean eliminar la plataforma de sus dispositivos

Si una persona desea desinstalar una aplicación de su celular, debe primero tomar una serie de precauciones que pueden ayudarlo no solo a resguardar su dinero, sino también su información personal. La eliminación de una plataforma no es lo mismo que dejar de pagar la suscripción que se ha contratado.

En primer lugar, antes de desinstalar una aplicación en la que se ha realizado algún tipo de pago, los usuarios deben ingresar a la tienda de aplicaciones que tengan disponible, ya sea del sistema Android o iOS, y verificar que estos fueron únicos en lugar de suscripciones renovables de forma automática y cancelarlas una por una.

Encontrar las apps disponibles no tiene que ser un caos. Aquí varias soluciones.

Una vez que se haya verificado que las tiendas no realizan cobros automáticos recurrentes, el paso siguiente es corroborar que las aplicaciones no hagan esta recaudación desde sus páginas web o en sus propias plataformas como en el caso de las aplicaciones de streaming. Estas solo se podrán cancelar de esta forma pues no aparecerán como suscripciones en tiendas.

Es únicamente cuando se hayan realizado estas dos comprobaciones que será seguro para los usuarios desinstalar una aplicación en sus celulares. De este modo se evitará que estas sigan realizando cobros automáticos pese a no estar disponibles en los dispositivos de las personas.

Sin embargo borrar las aplicaciones, sobre todo aquellas que piden un registro con un correo electrónico, nombre de usuario y contraseña, no significa que toda la información que se generó a partir del uso de la plataforma se haya eliminado también.

La desinstalación elimina el programa, pero no la cuenta del usuario ni sus datos personales como su correo electrónico, nombre, apellidos entre otro tipo de información de identificación. Si bien las aplicaciones suelen establecer métodos claros de eliminación de datos de sus servidores, no todas tienen esta característica, por lo que aún si se desea realizar este proceso, los usuarios no podrán hacerlo.

Algunas aplicaciones no permiten la eliminación de datos personales de sus servidores. (Captura)

Para identificar si la aplicación que se está intentando desinstalar permite o no la eliminación de los datos personales de los usuarios, las personas deberán ingresar al perfil de la plataforma en la tienda de aplicaciones y luego a la sección de “Seguridad de los datos” en Play Store.

En los detalles de Prácticas de seguridad, se podrá ver si los datos correspondientes a las aplicaciones pueden eliminarse o no. Cada plataforma estableces sus métodos propios de borrado de datos, aunque por lo general es un proceso que se hace desde la página web del desarrollador.

Una vez que los datos se han eliminado, las personas no podrán recuperarlos y no podrán acceder nuevamente a la aplicación a no ser que vuelvan a generar un usuario y contraseña, por lo que es preferible realizar este proceso una vez que se haya decidido no volver a usar más la plataforma a desinstalar.

