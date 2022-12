Aplicaciones para editar fotos con filtros especiales: verse calvo, con kilos de más y otras opciones

Aplicaciones para editar fotos con efectos especiales. (foto: Composición/Jose Arana)

Existen aplicaciones de edición de fotos y videos para todos los gustos. Algunos usuarios las utilizan para quitar las imperfecciones del rostro, mientras que otros, buscan una app que los hace ganar unos kilos de más o quitarles cabello.

Infobae trae una lista de 5 aplicaciones para crear efectos visuales graciosos en el rostro o cuerpo.

Y es que en la actualidad tomarse selfies nunca va a pasar de moda. Pero después de estar día tras día viendo el mismo resultado, y lo único que probablemente cambia son los fondos o la ropa que uno lleva puesta, llega a aburrir. La solución sería probar estas apps que agreguen efectos al rostro y le den un aspecto diferente, incluso una opción que dibuje una foto con emojis.

1. Fat Booth

Mientras muchas personas buscan aplicaciones con las que puedan rebajar unos cuantos kilos que siempre quieren ocultar, existen otros a quiénes les divierte poder verse con un físico alterado. Para ellos existe FatBooth, una app ideal para quienes quieran ver cómo lucirían si dejaran de lado la dieta.

No sólo se puede probar con un selfie, sino también con las de amigos y familiares. Es posible verse a uno mismo de manera frontal y de perfil.

Es totalmente gratis, no pide datos personales y ocupa 37.7 MB en el celular.

2. FaceLab

Ahora, si lo que se está buscando es verse completamente diferente; y aún así, lograr una apariencia creíble, FaceLab tiene la solución. Esta es una de las aplicaciones con efectos divertidos para fotos más aclamadas, puesto que, convertirá esa frondosa cabellera en; nada más y nada menos, que calvicie.

Pero como se sabe que existen diferentes tipos de cabelleras, también hay diversos tipos de calvicie y todos ellos se podrán encontrar en esta app. En pocas palabras, FaceLab no sólo acelera la pérdida de cabello, sino que también permite que uno se pueda ver calvo de una manera muy realista.

La aplicación puede usarse gratis por 30 días y luego pedirá una suscripción mensual, no pide datos personales y ocupa 182.2 MB en el celular.

3. Masquerade Camera Effect

Masquerade es una aplicación muy divertida que modifica la cara para que los selfies (para vídeo y foto) se vean más graciosas que nunca.

Solo hay que tomarse una fotografía (o usar una imagen de la galería) y la aplicación convertirá al usuario en tiempo real en personajes famosos, animales, caricaturas o superhérores. Incluso es posible intercambiar la cara con un amigo.

Es totalmente gratis, no pide datos personales y ocupa 36.6 MB en el celular.

4. FaceApp

FaceApp brinda diversas versiones de uno mismo. Sí, tal cual. Al descargarla el usuario podrá dirigirse a los filtros que ayudarán a cambiar su rostro. Allí quien utiliza la app podrá visualizarse con más edad, o, al contrario. También se tiene la opción de cambiar el tono de los ojos. Ahora se podrá saber cómo uno luciría con unos años más, con una enorme sonrisa, más atractivo e incluso cómo sería la persona si fuese del sexo opuesto.

Entre otras herramientas, también se podrá cambiar de look, pudiendo elegir otro color de cabello, colocarse accesorios donde se podrá uno verse diferente y mostrar a los demás una nueva apariencia. Asimismo tiene un efecto de tatuajes, para saber cómo le quedarían al usuario.

La aplicación puede usarse gratis por 30 días y luego pedirá una suscripción mensual, no pide datos personales y ocupa 92.7 MB en el celular.

5. Fotomoji

Por último pero no menos importante, en la lista no puede faltar Fotomoji, una app que dibuja cualquier foto con emojis. Si se quiere darle un toque divertido a las imágenes o selfies, este software convertirá cualquier instantánea en un amasijo de caras sonrientes, tristes o pensativas que tendrán la misma forma que la foto que has realizado.

Es totalmente gratis, no pide datos personales y ocupa 46.9 MB en el celular.

