WhatsApp dejará bloquear contactos con solo dos toques

WhatsApp bloquear contactos. (Xataka)

WhatsApp está trabajando en una función para los celulares con sistema operativo Android en la que se podría permitir a los usuarios el bloqueo rápido de contactos.

La actualización del programa beta de la plataforma de mensajes en Google Play permite visualizar la nueva característica, que funcionaría por medio de una opción dedicada a ello desde el menú de la aplicación sin necesidad de ingresar a los detalles de contacto o de hacerla uno por uno, en el caso que se quiera bloquear a más de una persona.

Este atajo funcionará luego de que los usuarios seleccionen una conversación desde la pantalla principal de la aplicación. La característica requiere un toque prolongado sobre el chat sin necesidad de ingresar y se mantendrá así. Sin embargo, el cambio se genera al pulsar el botón de Menú de tres puntos ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

La nueva forma de bloquear contactos que podría llegar a WhatsApp permitirá una selección rápida y el bloqueo en dos toques. (WABetaInfo)

Dentro de las opciones disponibles, que actualmente son 4: “crear acceso directo”, “ver contacto”, “marcar como no leído” y “seleccionar todos”, se añadirá una quinta que corresponde a la opción de “bloquear” que facilitaría el bloqueo de contactos no deseados en un chat. Aún cuando no se ha detallado si esta función estará habilitada durante la selección de múltiples chats, sí se puede ver que aparecerá como parte de las opciones de gestión de las conversaciones.

Hoy, si una persona quiere bloquear a varios contactos no tiene una opción que permita hacerlo de forma masiva, cada uno debe ser bloqueado de forma individual desde la pantalla de detalles de la conversación a la que se accede de dos formas: usando la opción de “ver contacto” disponible luego de seleccionar una conversación o ingresando al chat y pulsar el nombre del contacto al que se desea bloquear.

En ambos casos, la opción de bloquear contacto se encuentra en la parte inferior de esta sección junto a la función de reporte del contacto, ambas mostradas en letras rojas. El proceso deberá ser replicado tantas veces como sea necesario por el usuario, por lo que no resulta práctico cuando se tienen varias conversaciones.

WhatsApp permite bloquear contactos desde la ventana de detalles de contacto en la aplicación. (Captura/Infobae)

Una vez que un contacto sea bloqueado de esta forma, los usuarios podrían tener la capacidad de elegir si la conversación se mantiene dentro de su chat de WhatsApp o si desea eliminarla. La depuración de conversaciones también requiere de la selección rápida de las ventanas de chat y del botón con forma de bote de basura que aparece en la parte superior de la pantalla cuando una conversación sea seleccionada.

Por el momento no se ha confirmado si la aparición de este botón de bloqueo en el menú de las opciones de chat supondrá la eliminación del botón de bloqueo dentro de los detalles de cada uno de los contactos, por lo que tendrá que esperarse a la fase de pruebas beta para obtener mayor información sobre cómo se está desarrollando esta nueva función para WhatsApp.

Una vez que finalice la fase de desarrollo, tendrán que pasar algunos meses para el lanzamiento de una prueba beta entre usuarios que tienen acceso a ella y posteriormente ser lanzada para los dispositivos de Apple antes de ser liberada a los usuarios de la plataforma a nivel mundial. Sin embargo, también es posible que el lanzamiento oficial de esta característica se produzca únicamente entre dispositivos de Android.

Seguir leyendo: