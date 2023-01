Apple empieza el desarrollo de los Mac con pantalla táctil

Los nuevos dispositivos MacBook tendrían programada su fecha de lanzamiento durante el año 2025. (foto: AppleInsider)

Apple estaría planificando el desarrollo de una nueva característica dirigida específicamente a su serie de dispositivos MacBook: la pantalla táctil. Esta forma de interactuar con los contenidos de los computadores fue criticada en su momento por el fundador y CEO de la compañía, Steve Jobs, sin embargo la empresa estaría en camino de ir en contra de esta filosofía.

Según el reportero de tecnología de Bloomberg y experto en Apple, Mark Gurman, los ingenieros de la empresa de Cupertino estarían especialmente dedicados a la implementación de esta función en los computadores. Aunque la decisión de Apple no es definitiva y se mantiene como una consideración muy seria, esta podría eventualmente no realizarse pero actualmente sí se están realizando esfuerzos para hacerla realidad.

Pese a que el personal de la empresa está dedicándose a la implementación de esta característica en los computadores de Apple, la iniciativa de incorporarla no sería propia de la compañía, sino que sería la reacción a su aparición en los dispositivos de sus principales competidores.

El fundador de Apple se mostró en contra de la implementación de la pantalla táctil en las Mac, pero la compañía estaría trabajando en hacer esta característica realidad. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Además de verse presionados por mantenerse competitivos en el mercado de computadores portátiles, otro de los factores que impulsarían a Apple a tomar la decisión de añadir esta función a las Mac sería que pretenden mantener a estos dispositivos como los uno de los generadores de ingresos principales de la empresa incluso por encima que los iPad.

Si bien desde el 2011 ambos dispositivos han intercambiado lugares en la consideración de la empresa como las más rentables, desde el 2015 la Mac supera a las tablets de la compañía en el porcentaje de ingresos de Apple y hasta el 2022 las estadísticas indicaban que los computadores abarcaban el 10.2 %, mientras que las tablets eran el 7.4 % de sus ingresos.

La única experiencia previa que Apple tuvo en la que se acercó a tener una pantalla con estas características fue durante la implementación de una barra táctil ubicada en la parte superior del teclado que tenía esta función en la que aparecían emojis, opciones de texto predictivo, entre otras. Sin embargo, las MacBook que la implementaron no fueron bien recibidas por los usuarios y finalmente fue removida en el año 2021 en el rediseño de la MacBook Pro.

Barra táctil de las MacBook Pro en 2016

Cómo serían las nuevas Mac con pantalla táctil

En principio no se esperan muchas diferencias externas entre los modelos regulares y la posible incorporación de la pantalla táctil. Ambas tendrían el mismo diseño tradicional que incluiría un teclado básico al igual que un trackpad, pero la pantalla sí sería distinta y, al igual que las tablets, podría tener gestos especiales incorporados para desbloquear ciertas funciones específicas que sean únicas del dispositivo.

En lo que respecta al sistema operativo, este no cambiaría y seguiría utilizando el de macOS de forma similar a otras laptops que no cambian su software, sino que lo adaptan para incorporar funciones de pantalla táctil. De esta forma las Mac que incorporen esta característica no estarían afectando las ventas de los iPad. El nuevo diseño de estos computadores de Apple podría ver la luz en el año 2025.

Por otro lado, Apple también podría lanzar una MacBook Air con una pantalla más grande de hasta 15,5 pulgadas con el mismo diseño ligero que caracteriza a esta línea de dispositivos y que sería incluso más grande que la MacBook Pro, que puede tener una pantalla de hasta 14 pulgadas. Si bien algunos rumores no coinciden en la medida (algunos indican 15 y otros 15,5 pulgadas), sí afirman que será de mayor tamaño e igual de ligera.

MacBook Air con pantalla de 15.5 pulgadas. (Apple Insider)

Este nuevo modelo podría ser anunciado y lanzado al mercado durante el año 2023, aunque los planes de Apple podrían variar y finalmente podría llegar a las tiendas oficiales de la compañía al año siguiente, en 2024.

