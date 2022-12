Tendencias en TikTok de Navidad: filtros, Now y más

Las tendencias de la red social para Navidad.

Navidad es el tema principal durante estos días y eso genera que en redes sociales gran parte del contenido vaya direccionado a eso. En TikTok hay una gran variedad de filtros, numerales y tendencias para disfrutar de otra manera esta época del año.

La plataforma también le ha dado importancia a su sección Now, que fue agregada recientemente y con la que buscan que los usuarios compartan contenido instantáneo y mucho más natural de lo que están viviendo en ese momento, como puede ser ahora la cena de navidad, los regalos y demás tradiciones.

Te puede interesar:

Navidad, tendencia en TikTok

Los filtros son una manera de crear contenido mucho más interactivo y diferente porque cada uno puede implementar la herramienta a su gusto. Para Navidad hay varios bastante interesantes de los cuales sacar provecho.

Varios de ellos son cambios en el aspecto de las personas. Por ejemplo, se está usando mucho uno que disfraza al usuario con la cara del Grinch, otro como si fuera un reno o también con el rostro de de Papá Noel, poniéndole barba, gorro y demás.

Pero además hay otros como el conteo regresivo para recibir la media noche en Navidad, uno para agregar varias selfies en un carrusel con adornos de la época y otro que pone el rostro del usuario dentro de un regalo.

Te puede interesar:

Las tendencias de la red social para Navidad.

Por otro lado, están los numerales. Estos son fundamentales para que los videos que se creen tengan un mejor posicionamiento y quizás se vuelvan virales. Uno de los más usados es #Navidad, que cuenta con 27.9 billones de visualizaciones, también está #NavidadenTIkTok con 5.1 billones de visualizaciones y para este año el de #Navidad2022 ya suma 834.8 millones de vistas.

Junto a esto es importante saber elegir la canción que acompañe el video. Por ejemplo, All i Want For Christmas is You de Mariah Carey es una de las que está en tendencia sumando 13.2 millones de videos que la han usado, así como Jingle Bell Rock con 1.9 millones de videos y We Wish You A Merry Christmas con 1.4 millones de videos.

Combinar todos estos elementos: filtros, canciones y numerales, ayudará a posicionar el contenido y hacer que llegue a más personas.

Las tendencias de la red social para Navidad.

Now, otra forma de compartir contenido

TikTok está aprovechando la Navidad para que los usuarios saquen provecho de Now, una sección en la que se sube contenido de lo que esté pasando en ese momento donde está el usuario.

Al abrirlo se le darán 3 minutos a la persona para que organice la escena su foto y la capture, luego se encenderá la cámara frontal para hacer selfie y agregarla al contenido. También se puede grabar un corto video de 15 segundos y luego sacar la foto del rostro.

Al publicarlo sale la opción de si esas imágenes las puede ver todo el mundo o un grupo de amigos seleccionado, además de dar la opción de descargarlo y no subirlo a la red social o compartir el enlace con otros contactos para que ellos se unan a esta función.

Esta función se lanzó ante el crecimiento de BeReal, una red social que tiene como única función que los usuarios suban fotos y videos de lo que están viviendo en un momento determinado, ya que la plataforma les envía una notificación para que compartan lo que tengan al frente en una hora aleatoria del día.

Seguir leyendo:

Cinco aplicaciones para hacer videollamadas gratuitas en Navidad