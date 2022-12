Los 10 videojuegos exclusivos para PlayStation en 2023

El 2023 llegará con varios juegos exclusivos para los usuarios de PlayStation 5, siendo un año en el que las consolas de pasada generación, como la PS4, seguirán recibiendo juegos, pero no exclusivos.

Adicionalmente, Sony lanzará la segunda generación de su dispositivo de realidad virtual y un nuevo control para los jugadores más dedicados, ya permitirá personalizar ciertas partes de su diseño y botones.

El próximo año también será el momento de ver sagas importantes sumar nuevos títulos o traer de vuelta algunos de sus clásicos, adaptados a las nuevas tecnologías.

Aquí un listado con los juegos y dispositivos exclusivos que llegarán al ecosistema de PlayStation.

Es uno de los grandes lanzamientos de enero. Llegará el 24 del primer mes del año para PlayStation 5. Esta nueva IP desarrollada por Square Enix combina varias mecánicas como la exploración, combate con magia y parkour.

La base para la construcción del personaje está en la combinación de los cuatro elementos, lo que le otorgará poderes, habilidades y mejorará su capacidad de movimiento a alta velocidad.

Season: A letter to the future

Este juego está enfocado en la aventura narrativa contando la historia de un viaje en bicicleta justo antes de que el mundo se acabe. La propuesta de los desarrolladores es que el jugador se tome el tiempo de explorar el mundo que crearon mientras saca fotografías, dibuja, graba y recoge objetos para descubrir misterios en su camino. Su lanzamiento es el 31 de enero.

Horizon Call of the Mountain

Con el lanzamiento de un nuevo dispositivo de realidad virtual, PlayStation tendrá un juego de una de sus sagas más representativas en los últimos cinco años. La historia no se centrará en la protagonista de la franquicia, sino en un guerrero que deberá enfrentar bestias, explorar montañas, mejorar su equipamiento y más.

Su lanzamiento está previsto para el 22 de febrero como uno de los juegos iniciales de este nuevo dispositivo.

Un nuevo título se suma a esta famosa franquicia de RPG. Para esta entrega el universo será con estilo medieval en un mundo devastado por la guerra entre bandos y una plaga misteriosa. El personaje principal será un espadachín que tendrá una misión en medio de este conflicto. Como es tradición en esta saga se espera se sumen más personajes para usarlos y que refuercen la trama. El juego sale el 22 de junio.

Uno de los juegos más esperados en el año. Después de una primera entrega ovacionada, Spider-Man sumará a Miles Morales como compañero de combate y se espera la aparición de Venom en la trama. Por ahora son pocos los detalles que hay sobre su jugabilidad e historia, pero se confirmó que saldrá entre septiembre y noviembre.

Es la segunda parte del remake de esta entrega de la saga. Continuará la historia de Cloud y Tifa del clásico RPG, pero ahora con mejoras visuales y con cambios en el estilo de juego, combate y contando otros detalles de la trama. Aún no tiene fecha confirmada, pero saldrá en 2023.

Uno de los juegos de Konami que los gamers más esperaba de regreso. Su entrega original en PlayStation 2 lo convierte en uno de los pilares del genero survival horror, por lo que tenerlo nuevamente en consolas actuales será la oportunidad para revivir lo vivido hace casi 20 años. Su historia es la llegada de James a Silent Hill en busca de su esposa, mientras descubre los horrores que habitan allí. Todavía no tiene fecha exacta de lanzamiento.

Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake