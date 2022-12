(foto: OpenAI)

OpenAI es una organización sin fines de lucro enfocada en la investigación y desarrollo de la Inteligencia Artificial que ha creado algunas herramientas interesantes como GPT-3 que permite hablar con la IA como si fuera un humano.

Ahora se ha conocido a text-davinci-003, un nuevo modelo de la familia GPT-3 con grandes modelos de lenguaje basados en IA que, según afirma la desarrolladora, mejora a sus predecesores al manejar instrucciones más complejas y generar contenido más largo.

Así es una poesía escrita por una inteligencia artificial

Se descubrió casi de inmediato que text-davinci-003 podía crear canciones con rima y poesía a un nivel que el GPT-3 no había podido producir anteriormente. Esto motivó a que un grupo de expertos se propusiera averiguar hasta dónde podría llegar esta nueva inteligencia artificial.

Y el resultado fue sorprendente (hasta para los mismos creadores). De alguna manera, los expertos lograron que GPT-3 escribiera un breve poema en rima que explicara la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Infobae deja a continuación el poema que se le ocurrió la inteligencia artificial.

Pregunta:

“Escribe un breve poema con rima que explique la teoría de la relatividad general de Einstein en términos sencillos pero precisos”.

Poema:

“Si quieres entender el pensamiento de Einstein

No es tan difícil si lo intentas

La relatividad general es el nombre del juego

Donde el espacio y el tiempo no pueden permanecer iguales

La masa afecta a la curvatura del espacio

Lo que afecta al flujo de la carrera del tiempo

El movimiento de un objeto se verá afectado

Por la distorsión que se detecta

Cuanto más cerca esté de una gran masa

El tiempo más lento parecerá pasar

Cuanto más lejos esté

El tiempo se acelerará para que veas una”

Text-davinci-003. (foto: OpenAI/Ars Technica)

Las IA se vuelven cada ves más autónomas

Ahora bien, para este punto deben haber muchos lectores que creerán (por obvias razones) que el poema no rima. Y es que tiene sentido, porque la versión original es en inglés, aunque no sean grandes versos.

Se podría decir que es una rima como un niño pequeño que acaba de aprender el concepto de un poema. Pero es lógico, estos son sus primeros pasos. A continuación se puede leer el poema con la fuente original:

“If you want to understand Einstein’s thought

It’s not that hard if you give it a shot

General Relativity is the name of the game

Where space and time cannot remain the same

Mass affects the curvature of space

Which affects the flow of time’s race

An object’s motion will be affected

By the distortion that is detected

The closer you are to a large mass

The slower time will seem to pass

The farther away you may be

Time will speed up for you to see”

(foto: OpenAI)

OpenAI ofrece GPT-3 como un producto comercial con una API, pero por una tarifa (USD$ 0.02 por 1000 tokens) cualquier persona con una cuenta de OpenAI puede probar la IA a través de un sitio web dedicado que no requiere conocimientos de codificación.

En esta página web, se puede escribir instrucciones como “escribe un poema sobre la Copa del Mundo de Qatar” o “hazme un poema sobre cómo Dios creó el mundo en 7 días” y ver cómo GPT-3 intenta responder a dicha pregunta.

