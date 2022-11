Jeff Bezos explica por qué no hay que comprar estos artículos en Black Friday y Navidad

Jeff Bezos. (foto: REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Jeff Bezos es una de las personas más ricas del mundo pero también, es el responsable de Amazon, una de las tiendas online con más usuarios en el mundo donde se incrementan las visitas en épocas como Black Friday y Navidad.

Al respecto, Bezos hizo una declaración que no ha sentado bien a muchos comercios y que han dejado sorprendidos a los usuarios: “no hay que hacer grandes compras en el Black Friday”.

Esta afirmación la hizo en la misma entrevista en la que dijo que pretende donar parte de sus recursos económicos a la lucha contra el cambio climático y la división social y política del mundo; por lo tanto, añadió a los estadounidenses, pero también extrapolable al resto del mundo, que no compren una serie de artículos durante estas fechas.

Bezos alertó sobre la recesión económica derivada de la invasión de Rusia a Ucrania. Por este motivo, considera que es mejor que las empresas y los consumidores conserven el dinero para ahorrar ante la complicada situación actual.

Te puede interesar:





Lo que Bezos dice que no se debe comprar Black Friday o Navidad

Todo lo anteriormente mencionado y como ya se explicó, se debe a la esperada recesión a partir de 2023, donde muchas familias pueden comenzar a tener problemas, por lo que recomienda ahorrar para un buen colchón, por ejemplo.

Básicamente, esto sugiere que las personas no gasten grandes cantidades durante esta Navidad, hablando también del Black Friday, por lo que aconseja a los ciudadanos que si gastan en algo sea para cosas que realmente necesitan como ropa y no productos muy caros.

Jeff Bezos. (foto: Business Insider)

“Es mejor ahorrar y no invertir dinero en este momento si no es fundamental ... la economía no se ve muy bien en este momento. Aún no estamos en una recesión, pero es probable que estemos muy pronto. Hay que eliminar dicho riesgo que ya está encima de la mesa”.

“Si está pensando en comprar un televisor con una gran pantalla, piénselo mejor, conserve ese efectivo y espere a ver qué sucede. Lo mismo con un frigorífico, un coche nuevo, o lo que sea. Únicamente reduzca los riesgos”. Recomiendo quedarse con ese dinero en efectivo, a ver qué pasa”, concluyó Bezos.

Sin duda, llama la atención este consejo por parte del fundador de Amazon, compañía que se ha convertido en un gigante, en parte, gracias a días y descuentos como los que ofrece el Black Friday. No obstante, Bezos apunta, más bien, a no generar en estos días gastos innecesarios y aprovechar únicamente los descuentos para cosas que sí se necesiten, dejando los caprichos y los precios atractivos a un lado.

Seguir leyendo: