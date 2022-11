Guía básica para empezar a usar Mastodon, la opción alterna a Twitter

Todo lo que se debe saber para iniciar a usar esta aplicación, que se parece a Twitter aunque funciona muy diferente.

Los cambios en Twitter han hecho que los usuarios busquen opciones y Mastodon es la que mejor se ha perfilado, al tener un concepto base similar a la red social propiedad de Elon Musk, pero que a nivel general funciona muy diferente.

En esta aplicación también se pueden hacer posteos de textos cortos, con imágenes y videos, que se publicarán en un feed para que lo vean las personas que siguen esa cuenta. Sin embargo, está dividida en instancias o federaciones que agrupan a los diferentes usuarios, lo que es un giro de 180 grados frente a lo que hace Twitter que tiene un punto central donde convergen todos los perfiles.

Qué son y cómo funcionan las instancias

Esto lo primero que hay que entender antes de unirse a la red social, porque cambia mucho la manera en la que se usa una plataforma.

Mastodon está creada bajo el concepto de descentralización, por lo que no hay un servidor central que controle todo, sino que divide en múltiples vertientes. Estas son las instancias, que se comunican entre sí, pero funcionan por aparte.

Estas instancias están divididas en idiomas, regiones, temas y en general con un filtro de interés según los gustos y preferencias del usuario. Es como si la aplicación fuera el universo y cada servidor el planeta a elegir donde habitar.

Cada una cuenta con unas normas particulares para asegurarse de que se hablen de esos temas puntuales y contenido que circula allí responda a ese interés. Cada una tiene un enlace diferente y muestra el número de usuarios que hay en ella.

Líneas temporales

Este es otro concepto clave antes de iniciar, por es la manera en la que se divide el feed de Mastodon. Todos los usuarios tendrán cuatro opciones y en ellas verán contenido de manera diferente:

- Inicio: allí aparecen los mensajes en orden cronológico de las cuentas que se siguen, sin impacto de ningún algoritmo. En este lugar estarán todas las cuentas sin importar que sean de otra instancia.

- Notificaciones: es el centro al que llegarán los mensajes que envíen a una cuenta, los favoritos, alertas de seguimiento y retweets.

- Línea de tiempo local: aquí saldrán los mensajes de los usuarios registrados en la instancia en la que se está inscrito. Todo aparecerá en orden cronológico y sin algoritmos.

- Historia federada: se muestran los mensajes de todos los usuarios de todas las instancias que están enlazadas a la que pertenece la cuenta.

Cómo crear una cuenta

Ya entrando en el grueso para tener un perfil y su funcionamiento, la creación de una cuenta es un proceso similar al de otras plataformas. El cambio estará en el acceso a una instancia, porque para entrar en una se debe enviar una solicitud y los administradores serán quienes lo aprueben para tener el usuario de esa instancia.

Esto porque el nombre de perfil no siempre va a ser el mismo, sino que para cada instancia habrá uno en particular. Será algo así como @infobae@XXX (el nombre de la instancia). De esta forma un nombre podría repetirse en diferentes servidores, pero no quiere decir que sea la misma persona.

Algo a tener en cuenta es que entrar a una instancia no es una limitación, porque Mastodon permite que la persona cambie de servidor las veces que quiera y pruebe otras experiencias.

Encontrar amigos en Mastodon

Aquí hay otra gran diferencia con el resto de redes sociales. La aplicación tiene un buscador, pero en él no se pueden consultar palabras específicas, sino solamente hacer búsquedas de numerales. Lo que añade un paso extra para encontrar a otros contactos.

Aquellos amigos que estén fuera de la instancia a la que se pertenece solo podrán ser encontrados mediante su nombre de usuario y servidor al que pertenecen, esto genera un enlace (como el anteriormente mencionado) y así es como se debe poner el navegador.

Hay dos herramientas que ayudan a esta tarea: Debirdify o Twitodon.com, pero a veces presentan fallas. Por lo que la mejor manera de seguir a alguien en especifico es preguntarle por su enlace de Mastodon y para que a uno lo encuentren la mejor opción es comunicar en otras redes ese link.

Cómo son los post

Finalmente, para empezar a publicar hay que tener en cuenta que hay un limite de 500 caracteres, allí se pueden agregar imágenes, videos y descripciones para ciegos. Su funcionamiento es muy similar al de Twitter, dando la opción de mencionar a otro usuario.

Uno de sus puntos diferenciales es la alternativa de filtrar el contenido publicado, alertando qué personas pueden verlo, como los seguidores, quienes sean mencionados o todo el mundo.

