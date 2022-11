Twitter: qué es el cifrado de extremo a extremo para los mensajes directos

La aplicación estaría alistado el cifrado de extremo a extremo para los mensajes.

Twitter está en medio de una etapa de transición en la que el cifrado de extremo a extremo sería incluido en los mensajes directos como forma de protección al usuario.

Jane Manchun Wong, investigadora de aplicaciones y constante filtradora de información, encontró indicios de esta función en el código de la que sería la última versión de la plataforma para dispositivos con sistema operativo Android.

Ante su publicación, Elon Musk respondió con un guiño en lo que sería una forma de avalar ese desarrollo, aunque no hay confirmación oficial.

Por ahora no hay muchos más detalles de cómo o cuándo llegaría esta herramienta a la red social, porque de darse su integración sería una alternativa importante para cuidar la privacidad de los usuarios en los mensajes directos, ya que la información que allí se comparta quedará guardada en el chat y únicamente las dos personas involucradas tendrán acceso al contenido escrito y multimedia que se comparta, por lo que ni Twitter podrá leerlo.

La aplicación estaría alistado el cifrado de extremo a extremo para los mensajes.

Te puede interesar:

El cifrado estuvo cerca de la app

Esta no es la primera vez que la aplicación intenta incluir esta función, que es común en plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram. En 2018, Twitter también estuvo desarrollando esta herramienta, pero finalmente no lo consolidó y no se supo por qué.

Wong también fue quien dio a conocer los detalles hace cuatro años, mostrando capturas de pantalla de cómo estaba siendo planeada, ya que le iba permitir a los usuarios elegir activar o no esta herramienta a través de los ajustes.

La aplicación estaría alistado el cifrado de extremo a extremo para los mensajes.

Te puede interesar:

Cambios en Twitter

En las dos últimas semanas, desde la llegada de Musk, la aplicación ha estado en una constante lista de especulaciones por modificaciones que se añadirán para mejorar la experiencia de uso.

Dentro de esas opciones está la eliminación del mensaje que indica desde dónde ha sido publicado un tweet y cambios en los iconos, además de especulaciones que estarían en desarrollo como la posibilidad de publicar trinos más largos, cobrar para ver ciertos videos y ampliar las opciones de edición de mensajes.

Pero estas no causaron tanta polémica como las dos más recientes relacionadas con las verificaciones, porque para mejorar los ingresos de la compañía se tomó la decisión de lanzar Twitter Blue, que es un servicio premium con ciertos beneficios.

Uno de los valores agregados de este plan era la posibilidad de tener el icono azul que daba la verificación de la cuenta para avalar que ese perfil estaba pagando la suscripción, pero algunos usuarios lo tomaron por otro lado y empezaron a modificar sus cuentas haciéndose pasar por personalidades o empresas generando contenido falso para engañar al resto de personas. Finalmente se optó por parar Twitter Blue, que por ahora está deshabilitado.

En paralelo se lanzó la verificación gris, que buscaba darle la oficialidad a las cuentas de empresas, gobiernos, medios de comunicación y personalidades. Esto llegó de un momento a otro y nadie entendió su verdadero motivo, por lo que se bajó el mismo día de su lanzamiento para explicarle a la gente el por qué de un segundo icono que nuevamente está disponible.

Seguir leyendo: