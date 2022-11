Twitter dejará de identificar el dispositivo desde el cual se publican tweets

La red social tiene etiquetas de origen de las publicaciones para “brindar mayor información y contexto” de quién publica en una cuenta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Con la llegada de Elon Musk a Twitter y su autoproclamación como CEO de la compañía, la red social empezó un proceso de cambio en su interfaz. La “doble verificación” para diferenciar perfiles oficiales y aquellos que pagaron una suscripción de Twitter Blue es solo un ejemplo de la renovación de la plataforma.

A esta nueva forma de interactuar con la red social se suma la eliminación de la función que añade un mensaje al final de cada tweet un mensaje que indica desde qué tipo de dispositivo móvil, iPhone o Android, se realizan las publicaciones en la plataforma.

El cambio fue anunciado por el propio Elon Musk desde su cuenta de Twitter, en la que afirmó que la plataforma dejará de mostrar esa información pues “es un desperdicio de espacio en la pantalla” y aseguró que nadie sabe por qué se implementó.

Elon Musk anuncia en Twitter que se dejará de mostrar el origen de las publicaciones en la red social. (Captura)

Sin embargo, la explicación sobre el motivo de la creación de esta función se encuentra en la página oficial de Twitter en su Centro de Ayuda, en donde se indica que estas etiquetas de fuente de las publicaciones “ayudan a comprender mejor cómo se publicó un tweet” y aporta información extra al usuario sobre el contexto de la publicación y su autor.

Además, la red social considera que la información de la etiqueta puede se un factor a considerar para que las personas puedan decidir en quién confían dentro de la plataforma. Estas pueden ser de tres tipos: la primera es “Twitter para iPhone”, “Twitter para Android” o “Twitter para sitios web”.

Sin embargo, existe una cuarta categoría llamada “Twitter para anunciantes” que identifica a los contenidos patrocinados o pagados para tener más visibilidad en la red social.

En ocasiones, sin embargo, las etiquetas no corresponden con ninguna de esas plataformas y en su lugar aparecen los nombres de otras aplicaciones externas a Twitter que sirven como gestores de publicaciones como Hootsuite, Sprout Social, Sprinklr, ListenFirst, Meltwater, entre otras que son usadas también como una forma de producir contenido publicitario.

Etiqueta de contenido promocionado en Twitter. REUTERS/Florence Lo/Illustration

Más cambios en la aplicación de Twitter

Otra de las modificaciones que Elon Musk plantea para que más personas puedan usar la red social es la posibilidad de pagar para enviar mensajes directos a personas famosas.

Según el medio estadounidense The New York Times, Twitter estaría probando la posibilidad de ofrecer este beneficio para los usuarios de la red social. No solo eso, sino que además el pago permitiría que el mensaje enviado, que puede ser texto, audio o video, será destacado dentro de los Mensajes Directos de la cuenta. Además, la cantidad pagada será repartida entre la red social y la persona famosa dueña de la cuenta.

Aunque el medio de comunicación no precisó si esta característica pertenecerá al conjunto de beneficios de Twitter Blue, sí se indica que esta función no estará activa de forma predeterminada, sino que es una opción que la persona famosa podrá habilitar o no.

Twitter permitiría mandarle mensajes directos a celebridades. (foto: Mitic)

Aunque no se sabe cuánto costaría el envío de estos mensajes, en el caso de que esta sea una característica a la que solo pueda tener acceso un usuario suscrito a Twitter Blue, entonces el precio total por el acceso de a absolutamente todos los beneficios de la cuenta superaría los 8 dólares propuestos por Elon Musk y que actualmente es tiene dentro de la plataforma.

Por el momento, los beneficios de la suscripción son: insignia azul de verificación, posibilidad de publicar tweets y videos más largos, posibilidad de editar tweets, mejor posicionamiento en búsquedas y menos publicidad en la página de inicio de Twitter.

