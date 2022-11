Cómo usar Twitter sin necesidad de iniciar sesión

FILE PHOTO: Twitter app logo is seen in this illustration taken, August 22, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Probablemente, muchas personas a día de hoy piensan o sienten que Twitter ya no es el mismo como se conocía desde un inicio. Y es que si algún lector de Infobae no está de acuerdo con las decisiones de Elon Musk, es bueno saber que se puede seguir usando la red social sin restricciones.

Y es que si se usa Twitter sin iniciar sesión, una pantalla de advertencia bloqueará la aplicación después de haber visto 3 o 4 tweets. A continuación se mostrará una extensión para Google Chrome y Firefox que permite navegar por Twitter sin restricciones y de forma anónima.

La compra de Twitter por parte de Elon Musk causó estragos en la red social. Elon Musk asusta a los usuarios, anunciantes y personalidades con sus decisiones sin sentido, como verificar una cuenta sin realmente ninguna verificación, simplemente con una suscripción a Twitter Blue o su decisión de cobrar por todo o prácticamente intentar convertir la plataforma en un banco.

El problema es que dejar de usar Twitter es difícil porque no existen opciones tan universales. Mastodon acaba de empezar. Como ocurre con la mayoría de las redes sociales, navegar por ellas sin iniciar sesión es casi imposible. En el caso de Twitter, y como manera de recordatorio, permite visitar 3 o tweets, pero luego aparece una ventana de inicio de sesión bloqueando el acceso e impidiendo que se siga explorando la red social.

Así se puede utilizar Twitter sin iniciar sesión

Afortunadamente, y al menos por ahora, es posible navegar libremente por Twitter sin identificarse. Se trata de una extensión del navegador llamada Breakthrough Twitter Login Wall, creado por un usuario llamado MaySoMusician y disponible para Chrome o Firefox.

Solo es necesario instalarlo en Google Chrome o Firefox, dependiendo del navegador que uno utilice. Cuando se va a Twitter, se pueden ver todos los tweets que se desee o buscar sin bloquear la ventana de inicio de sesión:

Extensión llamada Breakthrough Twitter Login Wall. (foto: Composición/Jose Arana/Google Chrome)

Desde Infobae se ha probado en Chrome y funciona de manera correcta. El usuario se puede mover por Twitter sin interrupciones. Solo se verá de forma constante una barra azul en la parte inferior para recordar que el usuario puede iniciar sesión o registrarse, pero no limita en absoluto.

Tiene sentido que si no se inicia sesión, no se podrá acceder a las cuentas que uno sigue y no podrá responder, twittear o enviar mensajes. Pero uno puede ser libre de moverse por Twitter y leer todos los tweets que se deseen.

Todavía no se sabe (ni él mismo) cómo será el twitter de Elon Musk. Pero está claro que es significativamente diferente que ahora. Si quien ha leído este artículo no acepta todos los cambios que tendrá la red social, esta extensión para Google Chrome y Firefox permite usar Twitter sin iniciar sesión.

Cómo solicitar toda la información de una cuenta personal en Twitter

- Hacer clic en el botón de Más Opciones en la barra de navegación ubicada a la izquierda de la pantalla del navegador. En el caso de los dispositivos móviles, para ver este menú los usuarios deben deslizar su dedo de izquierda a derecha en la pantalla.

- Hacer clic en la opción de Configuración y privacidad y luego seleccionar el apartado Cuenta.

Twitter permite que los usuarios soliciten la información de sus cuentas, que serán entregados a los usuarios en un plazo de 24 horas por correo electrónico. (Captura)

- En las opciones dentro de Cuenta, el usuario debe buscar la que corresponde a Descargar un archivo con tus datos.

- Tanto en la versión móvil como en la de escritorio, los usuarios deberán corroborar su identidad escribiendo su contraseña.

Twitter se tomará un plazo máximo de 24 horas para enviar por correo electrónico el archivo descargable de la información de la cuenta. Además, se emitirá una notificación dentro de la aplicación para que el usuario pueda recordar revisar su bandeja de entrada.

La descarga incluirá un archivo llamado ‘Tu archivo’ que permitirá ver los datos en un navegador web de escritorio.

