La verdadera razón por la que Donald Trump no regresaría a Twitter

El regreso de Donald Trump a Twitter parece ser más difícil de lo que uno podría pensar. Tras firmar el acuerdo de compra, Elon Musk tendría la potestad de devolver la cuenta al expresidente estadounidense. Sin embargo, hay una razón por la que no abandonaría Truth Social, una “copia” de Twitter que lanzó tras ser baneado de la red social.

Un informe de The Washington Post muestra que Trump está “encadenado” a Truth Social y no lo dejará ir. Fuentes cercanas a él confirmaron que el expresidente admitió ante sus aliados que no puede abandonar su plataforma porque no quiere que el sitio web de su marca se desmorone.

El polémico expresidente de Estados Unidos se mostró feliz con la venta de Twitter y su nuevo dueño, Elon Musk. Por su parte, el magnate dueño de Tesla y SpaceX afirmó hace un tiempo que vetar a Donald Trump no fue la mejor decisión. “Vetar a Trump en Twitter no acabará con la voz de Trump, la amplificará entre la derecha, y por eso es moralmente incorrecto y rotundamente estúpido”, dijo en una conferencia del Financial Times.

Truth Social sigue esperando un apogeo en los usuarios

Donald Trump ha tratado de promover Truth Social en cada oportunidad que tiene, pero su alcance en la red social se podría decir que es una fracción de lo que disfrutaría en Twitter.

A diferencia de otras plataformas que quieren expandirse a diferentes mercados, Truth Social se enfoca solo en Estados Unidos. La red social de Donald Trump debutó en iOS en febrero de 2022, aunque Trump esperó unos meses para recibir su primera publicación. La aplicación se lanzó en Android a finales de octubre del mismo año, pero actualmente el acceso está limitado por países y hay una larga lista de espera para los interesados.

Donald Trump quiere trabajar en su red social

Donald Trump cree que su prohibición de Twitter, Facebook y otras redes sociales fue una de las peores decisiones empresariales de los últimos años. El político conservador cree que el éxito de las plataformas está relacionado con él y sin su presencia “lo van a pasar muy mal”. En una entrevista con Fox News, Trump dijo que le gusta Elon pero que se apega al socialismo real.

“Me quedo con Truth. Me gusta más, me gusta la forma en que funciona, me gusta Elon, pero me quedo con Truth”, comentó el expresidente de los EE.UU. en dicha entrevista.

El impulso de Donald Trump por su plataforma no es casual, porque posee el 90% de las acciones de la empresa. El mencionado informe de Washington Post menciona que Trump estaba considerando mudarse a Gettris, una red social conservadora fundada por su exasistente Jason Miller. Aunque su aliado le prometió pagarle 5 millones de dólares al año y una parte de la empresa, Trump decidió quedarse con Truth Social para apoyarla.

Una pequeña esperanza para regresar a Twitter

Dicho todo lo anterior, igualmente Donald Trump tiene más posibilidades para regresar a la red social del pájaro azul. La compra de Twitter y las elecciones presidenciales de 2024 serían factores importantes en su regreso a la red social como candidato del Partido Republicano.

Elon Musk ha dicho que no restablecerá las cuentas suspendidas hasta que se establezcan las nuevas reglas de Twitter, lo que significa que es solo cuestión de tiempo antes de que se considere a Musk como un “absolutista de la libertad de expresión”.

El trato de exclusividad entre Donald Trump y Truth Social tiene varias áreas grises. Una cláusula determina que uno es libre de publicar en cualquier plataforma después de 6 horas, aunque podrá hacerlo en tiempo real si es un mensaje de sentido político. Trump tendría luz verde para usar su cuenta personal de Twitter para lanzar mensajes políticos, recaudar fondos o conseguir votantes.

