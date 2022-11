iPhone: truco para evitar que se guarden los lugares que uno ha visitado

Opción de Lugares importantes en los iPhone. (foto: Payette Forward)

Una de las principales críticas a los teléfonos móviles tiene que ver con que gracias a ellos las personas siempre pueden ser localizados. Por llamada o por el propio GPS del teléfono. Son precisamente las funciones de localización y GPS del iPhone las que están en el ojo de todos: usuarios, profesionales de la seguridad y ciberdelincuentes.

Y que existe una aplicación invasiva que siempre querrá acceder a la ubicación móvil. El propio sistema iOS de su iPhone accede y almacena esta información de varias maneras. Uno de ellas, relativamente poco conocida, se llama Lugares Importantes.

Durante muchos años, Apple se ha centrado en cuidar y proteger la privacidad y seguridad de los datos de los usuarios. Prestando especial atención a iOS, el sistema operativo de los iPhone, cada vez son más las cosas que se pueden bloquear, aceptar o denegar en el apartado de privacidad del teléfono. Y uno de los aspectos más difíciles de eso es la ubicación móvil.

Entonces, si algún lector de Infobae tiene un iPhone, puede permitir que aplicaciones individuales usen la ubicación, con diferentes niveles de autorización. También es posible hacer esto con el propio sistema iOS, llamado Servicios del sistema.

Estas funciones también usan el GPS del iPhone, y el usuario puede detener eso si le preocupa su privacidad. Y, por último, se conocerá la función Lugares importantes, que almacena la ubicación del dispositivo móvil para usarla en las aplicaciones de iOS y no es tan conocida.

Cómo activar y desactivar Localización para apps

Desde Ajustes > Privacidad > Localización, se puede controlar qué aplicaciones acceden a la ubicación móvil. La información es proporcionada por el GPS del iPhone, así como otros datos proporcionados por Bluetooth y Wifi.

Se puede desactivar directamente las preferencias para compartir la ubicación haciendo clic en el botón Ubicación o configurar las aplicaciones una por una. Además, siempre que una aplicación quiera usar la ubicación, iOS lo pedirá.

Para que el control sea más personalizado, existen cuatro niveles de privacidad:

- Siempre se puede impedir el acceso a la ubicación.

- Que el dispositivo siempre pregunte cuándo se necesite la ubicación.

- Acceder cuando se necesite, sin necesidad de preguntar.

- O, por último, tener acceso a la ubicación siempre.

Y cuando eso suceda, se verá un aviso en la parte superior de la pantalla del iPhone:

- Una flecha vacía cuando una aplicación recibe la ubicación del dispositivo móvil “en determinadas circunstancias”, según el propio sistema iOS.

- La flecha morada indica que una aplicación ha usado la ubicación recientemente.

- Finalmente, la flecha gris indica una aplicación o servicio que ha utilizado la ubicación “en las últimas 24 horas”.

Ubicación en iPhone. (foto: Technófilos)

El GPS de iPhone y los Servicios del sistema

Además de las aplicaciones de terceros y las aplicaciones que vienen con iOS, existen otros servicios del sistema que a veces requieren que el GPS del iPhone conozcan la ubicación móvil. Se encontrará en Ajustes > Privacidad > Localización > Servicios del sistema.

Puede desactivar las opciones una por una si la privacidad es un tema de preocupación, pero hay que asegurarse de saber lo que está haciendo, ya que cada una de estas opciones desactivadas afecta el funcionamiento de sOS y el iPhone. Si se nota que estos cambios no hacen que el celular tenga un buen rendimiento, aún se puede revertir la situación.

Específicamente, los servicios del sistema que necesitan datos GPS del iPhone están relacionados con la funcionalidad Buscar mi iPhone, encontrar redes celulares cercanas, compartir la funcionalidad de su ubicación en varias aplicaciones, como Mensajes o WhatsApp, controlar y administrar dispositivos a través del iPhone a través de HomeKit, y mucho más.

Privacidad en el iPhone. (foto: iPhone/Jose Arana)

Qué hacer con la opción Lugares importantes

Luego de leer todo lo anteriormente mencionado, ya se sabe lo más importante sobre cómo iOS utiliza el GPS de un iPhone. Pero una opción un poco escondida podría llamar la atención de aquellos estrictos de su privacidad. Se llama Lugares importantes y se puede encontrar en Ajustes > Privacidad > Localización > Servicios del sistema > Lugares importantes. En inglés, se llama Significant Locations.

Como se señaló en el propio iPhone, cuando se activa, “autoriza al iPhone y a los dispositivos conectados a iCloud a recordar los lugares importantes para ti”. La razón de ser es “ofrecerte información de localización útil en Mapas, Calendario, Fotos y otras apps”.

Y para la tranquilidad de los usuarios, iOS dice que “los lugares importantes están encriptados punto a punto y Apple no puede leerlos”. No solo eso. Cuando se desee acceder, iOS pedirá que ingrese la contraseña o se use Touch ID o Face ID.

Lugares importantes en iPhone. (foto: IslaBit)

Estos puntos de referencia son ubicaciones en movimiento que el GPS de un iPhone ha detectado a lo largo del tiempo. Y iOS infiere que son lugares que visitas con cierta frecuencia, por lo que hay que tenerlo en cuenta. El lugar de residencia habitual, el lugar de trabajo, donde viven los padres y/o amigos del propietario del iPhone, donde se suele comprar, etc.

Si a pesar de todo no se desea que se registre esta información, se puede desactivar Lugares Importantes haciendo clic en el botón correspondiente.

También se puede tocar Borrar historial para eliminar registros anteriores. ¿Cómo afectará esto a un iPhone o Apple Watch? En maneras diferentes. Dos ejemplos:

- No se podrá obtener indicaciones de manejo predictivas en Apple Maps.

- Y Photos no podrá crear álbumes de fotos o colecciones basadas en una ubicación o fecha específica, entre otros casos.

SEGUIR LEYENDO