Cómo eliminar un tweet antiguo sin buscarlo en todo el perfil de la red social

Twitter es una red de microblogging que existe desde hace varios años entre los usuarios, tanto en Android, iOS y PC. Por esta razón, los internautas suelen intentar buscar publicaciones que se hicieron hace años o tweets antiguos que compartieron algunos de sus amigos.

Si bien la red social cuenta con un buscador general, también cuenta con un sistema de búsqueda más específico. ¿Cómo funciona? En los siguientes párrafos Infobae lo explicará.

La ‘Búsqueda avanzada’ en Twitter

En primer lugar, una buena forma de encontrar un tweet y borrarlo es usar la Búsqueda avanzada. Con esta herramienta se puede buscar y encontrar cualquier publicación. Simplemente hay que refinar la búsqueda utilizando los filtros disponibles.

- Desde la web

Si usamos el buscador desde la web, se podrá apreciar como aparecen los resultados de Vídeos Destacados, Más Recientes, Personas, Fotos o Vídeos.

No obstante, si se pulsa sobre los tres puntos horizontales situados en la parte derecha de la barra, se podrá configurar una búsqueda avanzada con todos los filtros que ofrece la aplicación.

Búsqueda avanzada en Twitter. (foto: Twitter/Jose Arana)

- Desde Android o iPhone

En este caso hay que ingresar y obtener los diferentes resultados de Destacado, Último, Persona, Foto y Video.

Así como sucede en la web, se puede hacer clic en Más opciones, luego en Configuración de búsqueda para permitir al usuario ocultar contenido publicado que pueda ofender la sensibilidad de ciertas personas y eliminar cuentas bloqueadas y silenciadas.

Búsqueda avanzada en Twitter desde un iPhone. (foto: Clases de Periodismo)

4 herramientas para borrar tweets de manera masiva

Ahora bien, si lo que se quiere son formas masivas de borrar tweets, Infobae presentará 4 aplicaciones que suelen ser muy eficaces. Pero antes, es importante saber que Twitter no recomienda el uso de este tipo de herramientas, principalmente por el bloqueo temporario que ellas pueden causar en un perfil durante el proceso.

La red recomienda crear una nueva cuenta con un usuario temporario, cambiar el usuario antiguo y actualizar la nueva cuenta para el usuario que se tenía (aunque no es nada práctico, sin contar que se pierden todos los seguidores y los mensajes directos). Ahora sí, estas son las herramientas:

1. TweetEraser

Si lo que se está buscando es una manera simple y directa de borrar tweets, entonces TweetEraser puede ser la solución. La herramienta permite que se realicen búsquedas por todo el contenido que ya se ha publicado en Twitter usando hashtags, fechas o palabras clave, además de borrar uno o más tweets juntos.

Solo se tiene que entrar al sitio, ingresar con el usuario y contraseña de Twitter, permitir que la aplicación acceda a la cuenta y listo. La herramienta también funciona en versión móvil, por si se quiere borrar desde un teléfono inteligente o tableta.

Herramientas para borrar tweets. (foto: BlogEraser)

2. TweetDelete

Otra solución bastante funcional es el TweetDelete, que permite borrar todos los tweets instantáneamente, además de proporcionar una agenda para que se programen limpiezas periódicas de forma automática.

Por ejemplo, si se quiere eliminar tweets cada 30 días, basta establecer ese período en la herramienta. Vale resaltar que el período disponible va de una semana a un año de intervalo.

Herramientas para borrar tweets. (foto: Tweet Delete Blog)

3. Delete Multiple Tweets

Esta opción es un poco más sencilla, pero aun así muy efectiva. A través de la herramienta se pueden ver todos los tweets y seleccionar aquellos que se quieran borrar. Así, se pueden eliminarlos de una manera rápida todos al mismo tiempo.

La aplicación muestra 100 tweets a la vez de forma predeterminada y aparecen en la página principal. A partir de ahí se pueden elegir marcar solamente los que se desean eliminar o marcar todos a la vez. Si se prefiere borrar volúmenes más grandes, se puede seleccionar la opción 500 o incluso 3000 tweets para que estos se borren con más rapidez.

Herramientas para borrar tweets. (foto: Delete Múltiple Tweets)

4. Delete All My Tweets

Si lo que se quiere es simplemente borrar todo de golpe y sin dejar rastros, la opción ideal es Delete All My Tweets. Esta herramienta es la más práctica y su función es solo una: borrar todo de una vez. Aquí no hay opciones, programaciones de limpieza ni búsquedas avanzadas.

Los pasos son los mismos que los de las demás aplicaciones: entrar en el sitio, autoriza Delete All My Tweets a acceder a la cuenta, confirmar y eliminar todos los tweets del perfil. Si se tienen más de 3.200 tweets, hay que repetir el proceso hasta que se eliminen por completo. Pero eso sí, tener en cuenta que una vez que sean borrados, no será posible recuperarlos.

Herramientas para borrar tweets. (foto: Business Insider)

