Computadores para gamers de más de 2 mil dólares, cuál es la razón

La nueva laptop de Asus diseñada para gamers es la ROG ZEPHYRUS STRIX SCAR 17 (ASUS)

Con el tiempo es inevitable que la comunidad gamer adquiera conocimientos avanzados sobre componentes y especificaciones que mejoran el rendimiento de las computadoras de escritorio al momento de jugar con títulos que tengan altos estándares gráficos.

En la actualidad, la venta de partes de computadoras e incluso empresas encargadas del ensamblaje de PC especialmente para determinados tipos de juegos, es común. Hasta las búsquedas de Google presentan alrededor de 45.600.000 resultados cuando se consulta cómo armar una PC gamer, lo que podría ser el indicador que actualmente no se encuentra un dispositivo con las capacidades técnicas que satisfagan a los usuarios.

Es por eso que Asus, con su sello de Republic of Gaming (ROG), creó una de las laptops más potentes del mercado pensando específicamente en los gamers que desean tener en sus manos un dispositivo capaz de cumplir sus exigencias más altas con la Asus ROG Zephyrus Strix Scar 17.

La nueva laptop de Asus diseñada para gamers es la ROG ZEPHYRUS STRIX SCAR 17 (ASUS)

Aspectos técnicos y detalles

Tiene componentes de alta gama y está diseñada para que los jugadores no tengan inconvenientes al momento de jugar cualquier videojuego por más potentes que sean sus gráficos. Posee 64GB de RAM, un procesador Intel Core de 12va generación y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3080.

Debido a la exigencia de los videojuegos, su sistema de refrigeración también es más complejo, con dos ingresos de ventilación, uno en cada lateral del dispositivo y la salida ubicada en la parte posterior del mismo. Además, contiene protectores contra el calor y una pasta térmica especial de mejor rendimiento que garantiza una mayor refrigeración del dispositivo al momento de operar.

Además, posee una carga rápida que llega al 50 % de la capacidad de la batería en 30 minutos y con el 100 % de su capacidad, puede llegar a tener hasta 7 horas de funcionamiento autónomo.

En el campo de la personalización, esta laptop tiene una placa ubicada en la parte posterior de la pantalla que puede ser cambiada por otras dos que vienen dentro del paquete una vez que esta laptop es adquirida. De forma predeterminada, esta es blanca pero puede ser intercambiada por sus versiones en negro y transparente.

Aspectos positivos

Características estéticas: es atractiva y aunque puede llegar a costar 2.299 dólares. Trae una linterna de luz ultravioleta que deberá ser dirigida hacia la cubierta superior de la laptop para revelar sus detalles ocultos con tinta invisible.

La personalización del dispositivo: las elecciones de placas traseras son atractivas, aunque sean limitadas. Una mayor variedad de colores hubiese sido lo ideal pues con solo tres posibilidades queda la sensación de que en realidad no es algo que tenga importancia.

La nueva laptop de Asus diseñada para gamers es la ROG ZEPHYRUS STRIX SCAR 17 (ASUS)

Detalles agradables: tiene un teclado RGB retroiluminado y una barra de luz que tiene el mismo patrón de colores en la parte frontal del dispositivo. Si no son agradables para el usuario, se pueden desactivar. Además, su teclado es mecánico.

Pantalla y gráficos: El número 17 en el nombre del producto no es una cuestión aleatoria sino que representa el número de pulgadas que tiene la pantalla. En realidad beneficia la inmersión al momento de jugar o ver películas.

Aspectos negativos

Portabilidad: el concepto de una laptop es que sea un dispositivo con el que el usuario pueda desplazarse sin problemas. Sin embargo, el tamaño (17 pulgadas) y el peso del dispositivo (aproximadamente 3 kilos) hacen que esto sea complicado, por lo que el usuario podría preferir estar únicamente en casa o hacer traslados cortos.

Cámara: el detalle que puede molestar a muchos usuarios es la ausencia de una cámara web integrada en la pantalla del dispositivo.

En conclusión

Es un dispositivo de alta gama que tiene muchas capacidades y un diseño específico para un público altamente involucrado en el gaming.

No se recomienda pagar un alto precio por esta laptop si el usuario pasará la mayor parte de su tiempo realizado trabajos menores que no tengan que ver con diseño gráfico, animación 3D o no acceda a videojuegos con gráficos de alta calidad.

Finalmente, sí se recomienda establecerla más como una laptop “no portátil” debido a sus dimensiones y al peso, que no serían cómodos para transportar en la espalda con una mochila o en una maleta en viajes largos.

SEGUIR LEYENDO: