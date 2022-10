Cómo transferir un perfil a una cuenta nueva en Netflix

Netflix. (foto: Unsplash)

Los esfuerzos de Netflix contra el intercambio de cuentas han aumentado significativamente en los últimos años. La última gran propuesta es ofrecer un plan con anuncios con el objetivo de atraer suscriptores que, por una razón u otra, no pueden o no quieren pagar los precios más altos. Sin embargo, este no es el final de la idea de la plataforma.

Según The Hollywood Reporter, Netflix permitirá transferir todo un perfil a una nueva cuenta. La transferencia también incluye las actividades en el servicio para que no se pierda el historial de contenido que ya se ha visto o contenido que se ha guardado en la lista que se desea ver más tarde. También agrega las configuraciones de reproducción personales.

Una estrategia de Netflix para no perder más usuarios

Esta es una función muy solicitada por los usuarios, y que será muy útil cuando se ponga en marcha la prohibición de compartir cuentas, que posiblemente coincida con el plan barato con anuncios que llega el 10 de noviembre próximo.

Tras años de fomentar el pasar la contraseña a familiares y amigos, los números ya no cuadran, así que hace unos meses Netflix anunció que no permitirá compartir contraseña con otras personas que no vivan en la misma casa.

A los usuarios que hacen esto, les quedan dos opciones: mantener la cuenta si pagan un tarifa de cuenta asociada, o crear su propia cuenta. El problema de esto último es que, hasta ahora, si el usuario cambiaba de cuenta perdía el perfil con el historial de visionado, lista de favoritos que se quiere ver, hasta dónde se ha quedado una serie, etc.

Netflix. (foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Cómo transferir un perfil a una cuenta nueva

Para allanar al terreno a esta prohibición de compartir contraseñas, Netflix ha planeado una doble estrategia: primero, ofrecer una tarifa barata con anuncios, para que los que no estaban pagando, puedan seguir en Netflix al menos pagando lo mínimo.

Y segundo, la opción de poder transferir un perfil, para que no se pierdan las listas y los marcadores de series. El plan barato (no tanto) con anuncios llega el 10 de noviembre, y a partir de hoy, ya es posible transferir un perfil de Netflix a otra cuenta, según ha anunciado en un comunicado. Estos son los pasos a seguir:

1. Con un navegador web, iniciar sesión en la cuenta que se tiene el perfil con el que se desea iniciar una cuenta nueva.

2. Visitar la página Cuenta. O bien, se puede encontrar esta opción en el menú desplegable de selección de perfiles en la página de inicio.

3. Seleccionar el perfil con el que se desea crear una cuenta nueva en la sección Perfiles y controles parentales.

4. Escoger la opción Transferir en la sección Transferir perfil. Nota: se conservará una copia del perfil en la cuenta original.

5. Ingresar la dirección de correo electrónico y la contraseña que se quiera usar para la cuenta nueva.

6. Seguir los avisos que aparecen en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

7. Una vez que que se haya terminado de transferir el perfil, la cuenta nueva estará lista para usar.

Transferencia de perfiles. (foto: Netflix)

Un dato poco conocido de Netflix: más de 100 premios por contenido original

Netflix no solo es una plataforma que distribuye contenido sino que también, lo crea y lo emite de forma exclusiva en su aplicación de pago.

Series como House of Cards y Orange is the New Black fueron las primeras producciones originales de la compañía en ser creadas para ser estrenadas en la web, de manera que pudieron ser elegibles para competir por reconocimientos en Hollywood, como los Emmy, los Oscar y los Globos de Oro.

Premios Oscar. (foto: La Opinión)

En total desde el año 2013, en el que las producciones originales de Netflix vieron la luz por primera vez, la compañía suma un total de 480 nominaciones a diversos premios de los cuales llegaron a ganar 204, incluidos 16 premios Oscar y 12 Globos de Oro.

Solo en 2022, con 27 nominaciones a los premios Oscar, ha superado a todo el conglomerado de Disney, que incluye a 20th Century Fox y Hulu (24 nominaciones), Warner Bros. (16), Apple Original (6) y Amazon Studios (4).

