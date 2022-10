Apple presentaría un iPad Pro con chip M2

Imagen del nuevo IPad Pro. (foto: Apple)

Si los informes recientes son ciertos, Apple no realizará su evento “regular” de octubre. Sin embargo, esto no significa que no introduzcan ningún producto.

Mark Gurman, reportero de Bloomberg y una de las fuentes más confiables sobre los futuros productos de la manzana mordida, dice que la compañía planea anunciar una nueva generación de iPad Pro en unos días. El periodista anterior mencionado también adelantó las novedades que se pueden esperar del dispositivo.

Cómo sería el iPad Pro M2

El próximo iPad Pro, nuevamente disponible en modelos de 11 y 12,9 pulgadas, incluirá un chip M2. En otras palabras, el mismo que se encuentra actualmente en el MacBook Air y el modelo básico del MacBook Pro.

Gracias al citado componente, la nueva tablet de Apple para profesionales es un 20% más rápida que su antecesora, la M1. Puede que esto no sea un gran salto, pero hay que considerar que el rendimiento del iPad Pro 2021 ya era muy bueno según las reseñas de usuarios.

En cuanto al diseño, Gurman no espera grandes cambios. Se mantiene el cuerpo plano, un rasgo muy característico del último lenguaje de diseño industrial de Apple. De hecho, ya está extendido a la mayoría de los dispositivos. Así que no hay que esperar que la compañía se lance a una nueva oferta en el corto plazo.

En cuanto a su software, parece estar ejecutando iPadOS 16, que ha sufrido algunos contratiempos. Sin embargo, Gurman dice que el sistema operativo estará disponible en la semana del 24 de octubre.

Modelos de iPad Pro de 11 y 12,9 pulgadas. (foto: Apple)

Además del iPad Pro vienen todos estos productos

Además del iPad Pro con el chip M2, Gurman menciona que Apple también está trabajando en otros modelos de tabletas. El más interesante es el modelo básico con puerto USB-C. Vale la pena recordar que Apple y todos los demás fabricantes deben adaptarse al estándar debido al cargador único obligatorio de la Unión Europea a partir de 2024, en caso del continente viejo.

Si bien el iPad Pro, iPad Air y iPad mini han adoptado durante mucho tiempo el estándar USB-C, el dispositivo de entrada no lo ha hecho. aún. Bloomberg menciona que esta será la mayor renovación de este modelo en los últimos años.

iPad Air. (foto: Apple)

Los dirigidos por Tim Cook también desarrollarían una versión completamente nueva del iPad. La idea sería introducir un HUB inteligente equipado con altavoz y pantalla, similar al estilo de la recientemente presentada Google Pixel Tablet, cuyo lanzamiento está previsto para 2023. En el mismo sector se encuentra el Echo Show 10, de Amazon.

La línea de las computadoras portátiles no se queda atrás. Primero están los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con chips M2 Pro y M2 Max. El Mac mini también dará el salto a nuevos procesadores, aunque Gurman especifica que probablemente no se vean ninguno de esos anuncios este año.

HomePod y HomePod mini. (foto: iOSMac)

Finalmente, la fuente confirma que Apple está preparando un nuevo Apple TV con un chip A14 y 4 GB de RAM. El HomePod, por otro lado, finalmente obtendría la actualización de hardware que tanta gente ha estado esperando. Pero ojo, porque no se trata de un simple altavoz. Integraría el Apple TV y una cámara para realizar llamadas a través de FaceTime.

¿Y los lentes de realidad mixta? Si bien Bloomberg no entra en detalles sobre ellos en este informe, dicen que se presentarán en algún momento de 2023.

