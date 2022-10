Cómo ver El Clásico entre Real Madrid y Barcelona por internet

La visualización del partido en Apple TV dependerá de la generación a la que pertenezca el dispositivo.

El clásico del fútbol español entre el Real Madrid y el FC Barcelona se jugará en el estadio Santiago Bernabeu este domingo y como cada ocasión en la que se enfrentan estos equipos, los fans de los equipos buscan ver el partido en vivo. Según Forbes, este partido genera alrededor de 650 millones de espectadores en todo el mundo.

En esta ocasión, las plataformas streaming lograron los derechos para transmitir el encuentro. A continuación, las opciones para los que prefieren el internet que la señal de cable.

Transmisión en Apple TV

La plataforma de Apple para ver contenido de televisión puede ser usada por los fans para ver el partido en sus dispositivos por medio de una aplicación externa de servicio de streaming llamada DAZN y a la que se le ha permitido transmitir el evento deportivo.

La aplicación de DAZN permitirá a los usuarios ver El Clásico entre Real Madrid y Barcelona. (Captura)

Para poder ver el Real Madrid vs Barcelona con este servicio, los usuarios deberán verificar el modelo de su dispositivo Apple TV, pues la forma más adecuada para acceder a este contenido dependerá de la generación a la que pertenezca. Para ello se deberá ingresar a Apple TV, ir al menú de Ajustes, opción General y finalmente Información.

El nombre del modelo estará acompañado por una A y luego una serie de 4 números. Los que si tienen habilitada la función son: A1218 (primera generación), A1378 (segunda generación), A1427 o A 1469 (tercera generación), A1625 (cuarta generación), A1842 (primera generación en 4K) y A2169 (segunda generación en 4K)

Los dispositivos de Apple TV en 4K y los de cuarta generación solo necesitan descargar la aplicación por medio de la App Store y luego iniciar sesión (o registrarse en caso de no tener una cuenta).

En el caso de que se tenga un dispositivo de tercera generación o anterior, se deberá utilizar la aplicación en un iPhone o iPad y compartir el contenido por medio de AirPlay, pues esos Apple TV no tienen disponible la tienda de aplicaciones.

AirPlay permite compartir el contenido de la pantalla de un dispositivo Apple a otro (9to5mac)

Otros medios para ver el resultado

Para este partido, el primero de la temporada de La Liga, el Real Madrid recibirá al equipo blaugrana. Es por esto que, de forma oficial, el partido será transmitido por DirecTV y su aplicación móvil DirecTV Go, a la que únicamente se puede acceder si se tiene una cuenta activa en el servicio regular de televisión.

Para quienes no tengan la posibilidad de acceder a uno de los servicios de streaming que transmiten el partido de forma legal, pueden estar pendientes de los resultados por medio de aplicaciones dedicadas a ello como One Football, Sofascore, 365 Scores, Be Soccer, Flashscore, entre otras que están disponibles tanto para dispositivos de Android como para Apple en sus tiendas de aplicaciones oficiales.

Además, para poder ver los videos de los goles y de las jugadas más destacadas del partido, las cuentas de redes sociales tanto del Real Madrid, Barcelona y LaLiga suelen compartir en tiempo real las repeticiones de los momentos de mayor intensidad del encuentro entre los equipos más históricos del campeonato español.

Las plataformas de transmisión no autorizada pueden ser de utilizad para los fanáticos más entusiastas que no tienen acceso al resto de opciones, pero estas no son recomendadas por ser sitios web no seguros y que podría perjudicar la seguridad del dispositivo.

