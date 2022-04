Cuáles son las plataformas streaming más usadas en el mundo

Los usuarios, en promedio, están suscriptos a tres plataformas de streaming (Foto cortesía)

Los usuarios aumentaron el tiempo que consumen contenido en pantalla, sobre todo por streaming. Estos hábitos no disminuyeron a pesar del levantamiento de las restricciones generadas por la pandemia. Así lo revela el último informe de Boston Consulting Group (BCG) Streaming Viewers Aren’t Going Anywhere.

La investigación demostró que los consumidores se han suscrito a al menos tres servicios de transmisión desde el comienzo de la pandemia y aún siguen suscriptos a ellos.

La audiencia sigue concentrada en cuatro servicios principales de suscripción de video a pedido u on demand (SVOD): Netflix (aproximadamente el 70 % de los encuestados usa o paga Netflix), Amazon Prime Video (59 %), Hulu (41 %) y Disney+ (36 %).

Por su parte, HBO Max, que se lanzó en mayo de 2020, tiene una penetración de usuarios que ahora es de alrededor del 20 %. Además, en el informe se llegó a la conclusión de que las plataformas complementarias y de contenido deportivo corren el mayor riesgo de cancelación por parte de los usuarios.

Los efectos de la pandemia son de gran alcance y están para quedarse. El 55 % de los encuestados afirmaron que pasan más tiempo viendo contenido a través de servicios de streaming de lo que verían si no hubiera sido por la pandemia.

El reporte también indica que es más probable que los usuarios obtengan sus recomendaciones de transmisión de amigos y proveedores. El 74 % de los encuestados seleccionaron recomendaciones de amigos como una de las principales razones detrás de la selección de contenido.

A su vez, el 43 % de los encuestados calificó estas recomendaciones como la razón principal. Mientras tanto, el 68 % de los consumidores seleccionan su contenido de lo que los proveedores sugieren con algunas herramientas como “ver a continuación”.



“Es claro que el streaming llegó para quedarse y que las nuevas plataformas se encuentran en un momento clave para obtener ventaja. Aún así, todo su esfuerzo debe centrarse en satisfacer las expectativas de los espectadores, ya que en las elecciones que toma el usuario influye principalmente las recomendaciones de amigos, adicionalmente de lo que el proveedor ofrezca”, aseguró Cristián Carafí, Managing Director & Partner de BCG.

Los resultados de la encuesta sugieren algunas cuestiones que deben tener en cuenta las plataformas de streaming a la hora de retener a su audiencia:

1. La retención de clientes es primordial, especialmente en referencia a los nuevos usuarios. Los espectadores tienen muchas opciones. El cambio es fácil y la voluntad de hacerlo es alta, especialmente cuando se trata de servicios no básicos.

2. El contenido sigue siendo el rey. Los espectadores afirman constantemente que los programas interesantes los llevan a las plataformas que miran. Mantendrán sus suscripciones si las plataformas ofrecen más contenido que quieren ver.

3. Los espectadores miran a los proveedores de servicios en busca de sugerencias sobre qué ver a continuación, lo cual subraya la importancia de dar estas opciones.

4. Que sea gratis puede ayudar. Los servicios AVOD (Advertising Video on Demand) son un modelo de entrega de contenido donde el usuario tiene acceso gratuito a los videos pero estos clips contienen inserciones de publicidad, tal como ocurre en Tubi y Pluto. Los servicios de este tipo, que se sustentan con el modelo publicitario sigue siendo una opción.

Dado que los servicios AVOD a menudo no ganan con nuevo contenido premium, sino que satisfacen a su base de usuarios con bibliotecas de videos variadas, muchos jugadores ofrecen un modelo de precios escalonados que conduce a una visualización paga y sin publicidad. Esta también podría ser una oportunidad para que las empresas SVOD más pequeñas diversifiquen sus flujos de ingresos y aumenten su base de usuarios.

