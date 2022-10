Top 5 de canales en YouTube para resolver juegos mentales

Juegos mentales. (foto: YouTube/XpressTV/Composición/Jose Arana)

Los juegos mentales estimulan las funciones cerebrales de forma lúdica y sencilla. Esto lleva al hecho de que las habilidades aumentan y mejoran las capacidades intelectuales de una persona. Varios videos publicado en YouTube ponen a prueba el ingenio de las personas con una serie de problemas.

Según la reproducción de YouTube, muchos niños pueden resolver estos problemas sin mucha dificultad porque aún no conocen las fórmulas matemáticas. Por lo tanto, su cerebro busca inmediatamente la respuesta más obvia y es más probable que responda correctamente.

En este artículo, Infobae trae las ventajas que tienen estos juegos mentales, un ejemplo para entender en qué consisten y por supuesto, 5 canales de la plataforma de videos de Google para pasar un buen rato agilizando la mente con este tipo de juegos.

En qué benefician los juegos mentales en las personas

Los juegos mentales y sus respuestas o juegos de inteligencia, potencian habilidades y aptitudes que inciden directamente en la mejora de los resultados o rendimientos académicos. Estos pueden ser de mayor utilidad para los más pequeños, pues mientras ellos se divierten, su cerebro se estimula; de esta forma procesa mejor la información, permitiendo adquirir o mejorar nuevas aptitudes.

Este recopilatorio que Infobae ha hecho se enfocan en los juegos para agilizar la mente. Es una entretenida forma de desarrollar la capacidad intelectual, el razonamiento y el aprendizaje, desde los más pequeños hasta los más grandes.

Pero, cuanto antes se apliquen estos juegos en la vida de alguien, mejor. Gracias a los juegos de inteligencia, los menores desarrollarán mayores y mejores habilidades para procesar respuestas frente al planteamiento de un problema. Siendo los juegos mentales, una excelente opción de “gimnasia cerebral”.

Ejemplo de un juego mental

Antes de comenzar a enumerar los canales, hay que poner en contexto al lector con un pequeño ejemplo. Uno de los enigmas publicados por el canal de YouTube XpressTV, que justo entra en la lista más adelante, presenta una serie de números, cada uno con su respuesta.

Por ejemplo, se puede ver que el 8809 da como resultado 6, y 7111 es igual a cero. El enunciado pide dar la siguiente respuesta del 2581. A continuación se puede ver en la imagen:

Juego mental o de inteligencia. (foto: YouTube/XpressTV)

Como explica el video de YouTube, este problema no se trata de una fórmula matemática, sino de contar cuántos círculos o agujeros hay en cada número.

En el caso del 8809, son cuatros círculos: dos en el número ocho, uno del cero y uno del nueve, por lo que da como resultado 6. El mismo caso es con el 7111, donde no hay ningún agujero. Pero, en el caso de 2581, solo hay dos agujeros (los del ocho) por eso la respuesta será 2.

Cinco canales de YouTube para resolver juegos mentales

1. Xpress TV

Este canal de YouTube ha ganado mucha popularidad en los últimos 7 años. No solo se dedica a subir videos de juegos mentales, sino de todo tipo: 30 cosas que no sabías hace 5 minutos, 25 comidas que jamás has probado, 7 respuestas a preguntas que siempre te has hecho y mucho más.

En el caso de este tipo de juegos, tiene aproximadamente 15 videos donde el usuario puede entretenerse un buen rato.

Juegos mentales en YouTube. (foto: YouTube)

2. National Geographic Latinoamérica

Este canal no siempre sube videos de juegos mentales, y si sube, duran menos de un minuto. Pero, la gran ventaja es que son para personas avanzadas, quienes ya tienen muchos años de experiencia resolviendo este tipo de enigmas.

Juegos mentales en YouTube. (foto: YouTube)

3. GENIAL

Este canal es igual a XpressTV. GENIAL, además de muchos videos sobre juegos mentales, puede enseñarle al usuario sobre temas de historia, física, datos curiosos y más.

Juegos mentales en YouTube. (foto: YouTube)

4. Dankev

El canal de Dankev es digno de apreciar y disfrutar. No solo se podrán encontrar juegos mentales, sino también juegos de terror, macabros e incluso gameplays de la actualidad como Fortnite, Free Fire, Minecraft y más.

Juegos mentales en YouTube. (foto: YouTube)

5. Lidefer

En el último lugar pero no menos importante se encuentra a Lidefer, un canal al fiel estilo de XpressTV y GENIAL donde los suscriptores podrán jugar a diferentes juegos, conocer datos curiosos de ciertos temas y más.

Juegos mentales en YouTube. (foto: YouTube)

