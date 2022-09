Top 5 de los retos visuales en internet: descubrir errores, encontrar un animal y más

Reto visual. (foto: LOS40)

No existen dudas de que los retos virales como los que Infobae mostrará a continuación son del gusto de los usuarios más especiales de internet, pues se encargan de comprometerlos y generarles dolores de cabeza.

Será importante este simple detalle pero totalmente necesario: el tiempo límite es la gran traba para estos desafíos, pero no hay nada imposible que no se pueda resolver. Por lo tanto, hay que observar con atención estos retos virales, pues no serán nada fácil de resolver.

Puede ser que se necesite más tiempo, y por eso las respuestas de todos los retos se encontrarán al final de esta nota. Hay que comenzar:

1. Los chicos del salón

En la imagen compartido en Facebook se puede apreciar a tres jóvenes en un salón de su casa de lo más tranquilos.

No obstante, la ilustración esconde hasta 3 errores y la misión es ubicarlos todos en el menor tiempo posible. Es momento de abrir los ojos y demostrar de qué se está hecho.

Retos visuales. (Los mejores retos SP)

2. Jugadores de fútbol

La imagen muestra un campo de fútbol y en el hay graves errores que requieren un pequeño concepto para poder ser descubiertos.

El popular ‘challenge’ ya es uno de los temas más comentados en redes sociales y los usuarios no paran de comentar sobre ello.

El acertijo visual es cada vez más complicado y son 9 de 10 personas que quedaron en el camino. A continuación se podrá ver la imagen:

Retos visuales. (Los mejores retos SP)

3. Encontrar al gato

Para ser considerado un crack, hay que buscar al gato escondido en la siguiente imagen y para ello solo se tiene 6 segundos, de los cuales empiezan en 3, 2, 1... ¡A jugar!

Retos visuales. (Los mejores retos SP)

4. Encontrar el regalo

En este reto solo hay que encontrar ese regalo todavía envuelto en su caja. Es en un acertijo que el 70% no logró en menos de 8 segundos.

Retos visuales. (Los mejores retos SP)

5. Cuántos conejos hay en la imagen

Este nuevo reto visual pondrá en aprietos a la mayor aliada: la vista, pues si no se abre bien los ojos se podría pensar que no hay nada.

A decir verdad, lo único que se sabe es que hay conejos. La tarea es saber cuántos en solo 7 segundos. Hay que estar atentos a la imagen.

Retos visuales. (Los mejores retos SP)

Respuesta del reto 1

Los 3 errores son los siguientes: a la mujer del cuadro le hace falta un zapato; el reloj marca el medio día, sin embargo, ya está atardeciendo; el chico que toca la guitarra tiene las mangas de su camisa distintas, una es corta y la otra larga.

Retos visuales. (Los mejores retos SP)

Respuesta del reto 2

Si se logró ver en la imagen todos los detalles, hay objetos que no pertenecen a una cancha de fútbol o sus alrededores.

Además, gráficamente también puede se puede haber causado ciertas complicaciones, pero se detallan su ubicación.

Retos visuales. (Los mejores retos SP)

Respuesta del reto 3

Si se llegó hasta aquí es porque el lector se rindió o se quiere confirmar la respuesta. En caso de no haber logrado encontrar al gato, se suma uno más al 98% de los usuarios que fracasó. Aquí está:

Retos visuales. (Los mejores retos SP)

Respuesta del reto 4

Tal parece que aún no se ha encontrado la respuesta y no hay de qué preocuparse, pues no es fácil formar parte de ese grupo de hábiles con una percepción visual 10/10 que dieron con ella rápido.

Si se buscaba la solución, aquí está:

Retos visuales. (Los mejores retos SP)

Respuesta del reto 5

Aquí se podrá tener la cantidad de conejos que existe en la imagen:

Retos visuales. (Los mejores retos SP)

