Rihanna es tendencia en Twitter con su show en el Super Bowl

El show de medio tiempo del Super Bowl, el partido final de la liga de fútbol americano de Estados Unidos (NFL), es uno de los espectáculos más vistos en el mundo. Solo en la edición de 2021 se tuvo un aproximado de 103.4 millones de espectadores en vivo, por lo que el anuncio de la cantante Rihanna sobre su presencia en el evento, fue tendencia en Twitter.

Los seguidores de la artista formaron parte de la conversación en la red social e iniciaron a especular sobre la posible lista de canciones que serán interpretadas por ella durante el show el próximo 12 de febrero del 2023 en el State Farm Stadium de Arizona, además de las estrellas que serían invitadas por ‘Riri’ para formar parte de su espectáculo.

El repertorio de la artista durante su show en el Supe Bowl, por las conversaciones que se generaron en la plataforma a raíz del anuncio, sería el siguiente:

- Shut up and Drive.

- Umbrella.

- S&M.

- Bitch Better Have My Money.

- Work.

Según las conversaciones que se generaron en Twitter, los artistas invitados que serían los ideales para los fans de Rihanna serían:

Eminem

Shakira

Drake

Kanye West

Jay-Z

El espectáculo en vivo de Rihanna tendrá como nombre “Apple Music Super Bowl Halftime Show”, pues la compañía de tecnología Apple, por intermedio de su servicio de streamig de música, auspiciarían este espacio

