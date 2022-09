Instagram trabaja para censurar desnudos en los mensajes directos

Instagram protegerá a los usuarios ante potenciales mensajes directos que contengan imágenes de desnudos. (REUTERS/Thomas White/Archivo)

Una nueva función se encuentra en desarrollo dentro de la aplicación de Instagram, que permitirá que los usuarios estén protegidos ante potenciales mensajes directos que contengan imágenes de desnudos y que necesitará del consentimiento de la persona para poder verlas.

El experto en ingeniería inversa y desarrollo de aplicaciones, Alessandro Paluzzi, publicó en su cuenta de Twitter el detalle de lo que sería esta nueva función dentro de la red social a la que, por el momento, no se ha tenido acceso por parte de usuarios regulares de la plataforma.

“Instagram está trabajando en protección contra desnudos”, indicó el experto, quien además adjuntó una captura de pantalla en la que podrían ver las nuevas funciones de esta características.

Nueva función de Instagram para evitar mensajes que contengan desnudos (Twitter Alessandro Paluzzi)

Según lo que se puede observar en la imagen, estas serán algunas de las características que tendrá la protección establecida por Instagram para los usuarios:

Instagram indica que es posible detectar y cubrir los desnudos de forma segura el contenido que potencialmente podría contener desnudos. Esta capacidad se encuentra en los dispositivos, por lo que no necesita que se analice la imagen en servidores externos a los smartphones. Además, recuerda a los usuarios que la red social no puede acceder a las imágenes que se envían.

Mientras los usuarios no pulsen sobre las fotos, es cada uno el que elige qué fotos ver o no. El material que es enviado y que es censurado por Instagram, como las fotos, permanecerán cubiertas y para poder verlas debe existir el consentimiento de las personas.

Instagram indica que los usuarios podrán aprender, por medio de consejos de seguridad, cómo mantenerse seguros en caso de que estén tratando casos que están relacionados con fotografías o material de este tipo.

Las fotos que puedan contener desnudos serán censuradas y permanecerán cubiertas hasta que la personas que recibe el contenido dé su consentimiento para verlas. (REUTERS/Andrew Kelly)

Además, debido a que esta función se basa en el consentimiento de los usuarios para recibir este tipo de contenido dentro de sus mensajes directos, es posible encender o apagar esta función en cualquier momento.

Contra el acoso en redes sociales

La red social de Meta, Instagram, también he mejorado sus procesos para evitar que jóvenes menores de edad y niños que podrían utilizar su plataforma no se vean expuestos a situaciones de acoso o tengan acceso a contenido sensible no apto para ellos.

En el caso específico de los usuarios de la plataforma con menos de 16 años, Instagram activará de forma predeterminada la opción ‘Menos’, de forma que el alcance de las restricciones a esas cuentas en particular sea mayor.

Además, se habilitó un espacio llamado Centro para Familias, en el que los padres podrán realizar un seguimiento de las cuentas de sus hijos menores de edad siempre que se tenga su consentimiento. De esta forma podrán tener acceso a las cuentas que siguen y también aquellas que los siguen.

Este Centro servirá también para conocer los hábitos de consumo de contenido que el niño o joven tiene dentro de la red social y registra el tiempo que pasa interactuando con publicaciones en Instagram.

Opciones de supervisión parental en el Centro Familiar de Meta (Meta)

Con el objetivo de proteger a los jóvenes, si uno reporta a una cuenta, el padre o la madre de familia recibirá una notificación en la que se indica que su hijo realizó una denuncia. Esto también ocurre cuando se realiza una publicación en el perfil del menor.

Para poder ingresar a este Centro de Familias, solo se necesitará acceder a la pagina web familycenter.instagram.com, que también contiene una serie de recursos educativos desarrollados en colaboración con expertos para que los padres y sus hijos puedan hacer uso saludable de las redes sociales.

