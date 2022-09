Pocos saben, pero Motorola creó este Chevrolet Corvette eléctrico en los años 90

Motorola Chevrolet Corvette. (foto: Larry Brosten/Kevin Williams/The Drive)

Sí, sorprendente pero cierto, pues en efecto se está hablando del mismo Motorola que hoy en día se dedica a vender teléfonos móviles.

Sin embargo, hasta cierto punto, sus intereses se han extendido mucho más allá de los dispositivos móviles. De hecho, si se retrocede algunas décadas, se puede ver que Motorola se lanzó a la carrera de los autos eléctricos e hizo un gran trabajo.

Kevin Williams, del medio The Drive, es bastante claro. Estaba siguiendo otro modelo, un Jeep Beijing propiedad de Larry Brosten, cuando se topó con un proyecto muy importante: un Chevrolet Corvette eléctrico desarrollado por la propia Motorola.

“Tengo un Chevy Corvette de 1987 único, hecho por Motorola”, le dijo Brosten a Williams. La investigación de este último claramente dio un giro de 360. En la presente nota se profundizará acerca de este sorprendente descubrimiento.

Un Chevy Corvette diferente a los otros

Allí, bajo una capa de polvo, se encuentra el impresionante Chevy Corvette EV fabricado por Motorola en algún momento de los años 90. Lo primero que llama la atención del diseño es el color rojo en relieve que resalta en la superficie, debajo del blanco hueso del techo

Este Chevy Corvette no se diferencia mucho de otros modelos del mismo nombre, o al menos no en apariencia. Sin una etiqueta que describa el modelo como un auto eléctrico en la parte trasera, el auto luce como cualquier otro Chevy Corvette C4 convertible.

De hecho, uno de los aspectos más destacados está en la etiqueta “EL”. de la placa Hace varios años, las matrículas de todos los vehículos eléctricos fabricados en Illinois debían llevar dos letras para indicar su naturaleza. Sin embargo, en los años 90, muy pocas personas sabían lo que significaban estos símbolos.

Sin embargo, es en el interior del auto donde las cosas empiezan a cambiar. Williams levantó la parte trasera del automóvil, solo para encontrar una pila de cajas plateadas marcadas como “alto voltaje”.

Pero lo que más le llamó la atención fue una etiqueta azul brillante en uno de estos artefactos. En su superficie se puede leer “Motorola”.

Cómo es el motor de este auto eléctrico

Una mirada rápida debajo del capó del Chevy Corvette revela que funciona con un número desconocido de baterías de ciclo profundo.

Algunos de ellos están debajo de la maletera, otros en su piso y unos seis más están debajo del capó mencionado. Por supuesto, nada de lo anterior se establece explícitamente en el manual.

Otro punto importante que no se menciona es la potencia que puede producir el motor eléctrico del Corvette.

Motorola y un secreto digno de guardar

Además del automóvil, Williams también encontró muchos documentos de respaldo. Notas en manuales, esquemas eléctricos y planos de diseño. Todas las páginas tienen títulos que indican el nombre de la empresa responsable: Motorola.

Según estos registros, la existencia de este Motorola Chevy Corvette es un secreto bien guardado. En una de estas páginas, los trabajadores explican el procedimiento a seguir si personas visitan la fábrica de la empresa.

Desde no trabajar con las baterías, pasando por no enchufar el vehículo para cargarlo, no transportarlo e incluso no abrir el capó.

Desafortunadamente, las pistas de Williams terminaron en un punto muerto. En sus palabras: “no soy ingeniero eléctrico, pero llego a la conclusión de que la documentación de Brosten para el EV Vette está incompleta”. En la presentación, falta mucha información, como información relacionada con la batería del automóvil.

Aún así, es curioso ver qué futuro podría tener Motorola si persigue este tipo de proyecto. Después de todo, hoy en día es más conocida por vender teléfonos móviles, pero por lo visto, ese no es el único beneficio que tiene la empresa en su historia.

