Cómo limitar el consumo de datos cuando se comparte internet

Compartir internet. (foto: Tecnofilos)

La conexión móvil con otros dispositivos es una gran ventaja cuando no hay Wifi cerca. Y para que esto no se convierta en un problema, mejor hay que asegurarse de que el consumo de datos no se dispare, sobre todo cuando la velocidad no es realmente cómoda.

Afortunadamente, la mayoría de los dispositivos tienen la opción de limitar el uso de internet sin tener que monitorearlo manualmente; lo que se llama uso medido o modo de datos bajos.

La forma de limitar automáticamente el gasto de datos

Hay varias formas de evitar desperdiciar gigas en el equipo como limitar el uso en segundo plano, eliminar el acceso a datos móviles de las aplicaciones de mayor gasto, desmarcar las actualizaciones automáticas de cualquier red y evitar la transmisión de medios, tanto como sea posible. Pero hay una importante para usar al momento de compartir datos, se llama Uso Medido.

El uso medido es una configuración automática para evitar malgastar gigas y que los datos móviles se disminuyan.

Para habilitar la opción hay que ir a todos los teléfonos móviles, tabletas y computadoras que normalmente se conectan el teléfono móvil desde el cual se está compartiendo internet. Android, iOS y Windows brindan la capacidad de limitar el consumo en puntos de acceso mediante conexión.

iPhone y Android. (foto: Androidphoria)

Cómo limitar el consumo de datos en Android

1. Acceder a los ajustes del celular y entrar en las opciones Wifi.

2. Asegurarse de que se ha conectado al punto de acceso móvil y pulsar sobre las opciones avanzadas de la red (en el Android que se conecta a la Wifi).

3. Marcar ‘Red de uso medido’ o una opción similar. A partir de ese momento el celular evitará la descarga de grandes cantidades de datos de forma automática.

No todos los celulares Android incluyen la opción de uso medido. Además, el menú de la activación puede variar.

Ahorrar datos al momento de compartir internet. (foto: Andro4all)

Cómo limitar el consumo de datos en iPhone

1. Ir a los ajustes del teléfono (o de la tablet si se un iPad) y entrar en las opciones de Wifi.

2. Encender el punto de acceso en el móvil desde el que se comparte Internet y pulsar sobre el icono de la ‘i’ en el iPhone para acceder a los ajustes avanzados.

3. Seleccionar la casilla de ‘Modo de datos reducido’.

Ahorrar datos al momento de compartir internet. (foto: iPhone/Jose Arana)

Cómo limitar el consumo de datos en Windows

1. Conectarse a la red Wifi del celular y pulsar sobre el icono inferior de la red en la barra de tareas, junto al reloj.

Ahorrar datos al momento de compartir internet. (foto: PC/Windows/Jose Arana)

2. Seleccionar ‘Propiedades’.

3. Bajar hasta que se vea el ajuste de ‘Uso medido’. Seleccionarlo.

Ahorrar datos al momento de compartir internet. (foto: PC/Windows/Jose Arana)

Cómo crear un código QR de la contraseña del Wifi en iPhone y iPad

- Abrir la app Atajos en el iPhone o iPad.

- Ahora, tocar en la sección Galería en la parte inferior de la pantalla. Aquí lo que se hará será descargar el atajo ya creado, para que no se tenga que hacer por uno mismo desde cero.

- Escribir “Wi-fi” en la barra superior de búsqueda (incluir el “-”).

- Se podrá ver un atajo llamado QR de Wifi.

- Tocar en el icono de Más (+) para agregarlo a los atajos.

- Dirigirse a la pestaña Mis atajos, en la barra inferior.

- Tocar QR de Wifi.

- Ahora, se tendrá que escribir el nombre y contraseña de la red Wifi. Hay que tener cuidado de no cometer errores. Tocar Listo cuando este paso esté terminado.

Compartir contraseña de Wifi con código QR. (foto: iPhone/Jose Arana)

- El código QR se habrá generado exitosamente. No obstante, ahora se tiene que guardarlo en la galería para compartirlo o buscarlo siempre que lo se necesite. Para ello, tocar sobre la imagen.

- Ahora, elegir el botón de Compartir en la esquina inferior izquierda de la pantalla, y posteriormente tocar en Guardar imagen.

SEGUIR LEYENDO