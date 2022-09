Cuánto pueden ganar en OnlyFans los mejores creadores de contenido

Logo de OnlyFans. (foto: REUTERS/Andrew Kelly)

OnlyFans mueve millones y millones de dólares alrededor del mundo todos los días. Eso no es nuevo. Pero a pesar de saber que la plataforma para adultos es una máquina bestial de generar ingresos, los números que manejan los principales creadores de contenido siguen asombrando. Hasta el punto de que algunos de ellos están haciendo millonarios al mes. Una auténtica locura.

En las últimas horas, un gráfico publicado en el subreddit r/dataisbeautiful se ha vuelto viral y ofrece una descripción sucinta e impresionante de cuánto ganan los personajes principales OnlyFans. Los datos utilizados, de hecho, provienen de un estudio realizado por Statista el pasado mes de junio, basado en cifras correspondientes al año 2021.

Este es el podio de los creadores de contenido en OnlyFans

La creadora, que publicó el año pasado el registro la mayor parte de los ingresos a través de OnlyFans, fue Blac Chyna. La modelo y celebridad estadounidense, mejor conocida por sus batallas legales con las Kardashian, encabezó el ranking con un ingreso de USD$ 20 millones por mes.

Esa cifra suena ridícula, pero no es descabellada. Se estima que las suscripciones mensuales para ver el contenido valen alrededor de USD$ 20. Pero tal vez esa no sea su única forma de ingresos considerando que OnlyFans también permite obtener tips y vender contenido bajo la modalidad PPV (Pay per View).

Blai Chyna. (foto: Archivo)

El segundo lugar en la lista corresponde a Bella Thorne. La actriz llegó a OnlyFans en agosto de 2020 y fue una sensación instantánea al convertirse en la primera creadora en ganar USD$ 1 millón en sus primeras 24 horas. Según Statista, los ingresos mensuales de la plataforma se estimaron en USD$ 11 millones en 2021.

Mientras que el podio lo completó Cardi B. La rapera ganó unos 9,43 millones de dólares al mes durante el año pasado por su presencia en la web de contenido para adultos.

Bella Thorne. (foto: Que app necesitas)

Las cifras de los principales creadores de OnlyFans

Un cifra global entre quienes generan más capital en OnlyFans es que, en su colectividad, tienen una vigoroso instinto indemne la plataforma. Sean artistas, celebridades o empresarios, su colchoneta de seguidores se extiende altamente más lejos de los límites del zona dirigido a traspasar espacio para adultos.

Blac Chyna tiene 16,5 millones de seguidores en Instagram, entretanto que Bella Thorne cuenta con 25,3 millones en la misma red social. Eso no significa que todos sus fanáticos les sigan para ver sus fotos o vídeos de excelso voltaje, no obstante sí que su descripción masiva seguramente les báculo a ascender suscriptores con más facilidad.

Logo de Instagram. (foto: TreceBits)

También existen casos de perfiles que embolsan millones de dólares al mes valiéndose del alcance y popularidad que les da OnlyFans. Pero es lo de menos.

En el Top 10 de mayores capital compartido en Reddit, que difiere sutilmente de la comunicado de Statista, únicamente aparecen dos creadoras dedicadas únicamente a la plataforma.

Una es Gem101, en el séptimo sitio con USD$ 2,3 millones al mes, y la otra es Mila Mondel, en el décimo lugar con USD$ 1,5 millones mensuales.

Estadísticas de creadores de contenido en OnlyFans. (foto: Statista)

Es lógico pensar que la efectividad de la colectividad de creadores cambia mes a mes, y que aquellos con capital bestiales son casos muy puntuales. Pero eso no hace que las cifras sean indemne impactantes. Y también marca que OnlyFans ha sabido reponerse de varios meses un tanto caóticos.

No hay que olvidar que la compañía quedó bajo fuego en agosto del año pasado, tras anunciar un veto a la publicación de contenido sexual explícito. La reacción negativa entre los propios usuarios y creadores de contenido fue tal, que la plataforma dio marcha atrás en la decisión.

A fines de 2021, OnlyFans cambió su director ejecutivo tras la partida de Tim Stokely, su fundador. El puesto fue otorgado a Ami Gan, quien actuó como Jefe de Marketing y Comunicaciones. Uno de sus primeros pasos fue subirse al carro de NFTs y permitir que se usaran como imagen de perfil.

SEGUIR LEYENDO