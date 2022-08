Cuál ha sido la evolución de la fotografía: se pasó del rollo a fotos profesionales con celular

La primer cámara fotográfica fue inventada en 1826 por los hermanos Chevalier . (foto: Wikipedia)

Con motivo del día internacional de la fotografía, Infobae buscó un experto para conocer cómo la tecnología sigue permeando la evolución de dicha industria mundial que está atada a muchas áreas de la sociedad como el arte, la publicidad o el diseño.

Ángelo Marconi es el gerente regional de la categoría digital imaging de Sony para México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Centroamérica, él hizo un análisis de los cambios mundiales en la fotografía.

Ta l vez el cambio más relevante en los últimos años es la eliminación de los prisma o espejos que traían incorporadas las cámaras, esto con la intención de rediseñar los artefactos para que sean más compactos y prácticos de usar. El prisma era el elemento que recibía la imagen y luego la devolvía al visor, de ahí que se considerara como la previsualización de la foto final.

Sony se ha especializado en cámras sin prisma o mirrorless

Sin embargo, este cambio en las cámaras no ocurrió hace mucho, pues Angello habla que fue hace aproximadamente 10 años cuando los fabricantes, en especial Sony, decidieron darle mayor protagonismo al tamaño de los dispositivos prescindiendo del espejo, estos modelos de cámaras se conocen como “Mirrorless”.

Esto no quiere decir que ya no se fabriquen cámaras con prisma o que los usuarios ya no las deseen, de hecho, cuenta que los fotógrafos profesionales aún prefieren trabajar con este tipo de modelos , ya que son exigentes y tradicionalistas en su manera de trabajar, todo con el objetivo de lograr los mejores resultados y sacarle el mayor provecho a los espejos.

Pero también, hay quienes trabajan con estos nuevos modelos de cámaras “Mirrorless” y al parecer, les ha ido muy bien con sus proyectos, aunque la mayoría de las personas aún están acostumbradas a las cámaras con un aspecto más convencional.

Ahora las cámaras son más compactas

“Los fotógrafos de eventos como bodas, dicen que al llegar con una cámara Mirrorless los novios creen que no es una máquina para profesionales porque puede llegar a ser más compacta y no tiene esa apariencia robusta, pero son dispositivos que cumplen con todos los requerimientos técnicos para ser usados a nivel profesional ”, asegura Angelo.

Por otro lado, la evolución más grande en la fotografía es indiscutiblemente la migración de cámaras análogas a digitales, pues este hecho marcó la nueva era digital en la que se halla la humanidad digitalmente, donde se hace uso de memorias externas y almacenamientos en la nube.

Las cámaras análogas hacen referencia a las máquinas que necesitaban de un rollo de revelado que se les incorporaba en el cuerpo , de esta manera, al hacer una captura la imagen quedaba plasmada en el carrete.

Las cámras antiguas eran rollo y se necesitaba acudir a talleres de revelado para obtener impresas las fotografias Nezahualcóyotl, Estado de México. Septiembre 29, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Como paso final las personas iban a los negocios para revelar sus rollos, lo cual se hacía por medio de un proceso que se realizaba en un cuarto oscuro en el que no podía entrar un solo rastro de luz, de lo contrario se dañaba el carrete.

Ahora, con las cámaras digitales, las fotografías se guardan en una memoria externa que se instala en el dispositivo, luego se pueden subir a la nube y si la persona lo desea las puede imprimir en varios tipos de papel, es decir que ya no se se haría uso de los talleres de revelado.

Así mismo, la incorporación de cámaras a los celulares , ha implicado que un mayor número de personas tengan acceso a tomar fotografías sin necesidad de poseer grandes conocimientos.

Los celualares no peuden reemplzar a las cámaras profesionales. Ángelo Marconi

Pero Ángelo es enfático en asegurar que los celulares no pueden reemplazar a las cámaras profesionales, pues estás poseen un mayor número de funciones y prestaciones que por el momento un teléfono no puede cubrir como por ejemplo, la gigantografía o el efecto de bokeh limpio y sin imperfecciones.

En palabras del experto, las cámaras de los celulares han contribuido a democratizar la fotografía y que los usuarios puedan desarrollar habilidades básicas que les permitan capturar sus momentos más emotivos. A futuro se espera que la inteligencia artificial continúe proporcionándole a la cámaras más herramientas y funciones como los enfoques automáticos.

