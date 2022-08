Instagram prepara una actualización para mostrar las fotografías en pantalla completa

Nuevo feed de Instagram a pantalla completa. (foto: Meta)

Instagram es una de las redes sociales más populares del momento. En verano, por ejemplo, se convierte la plataforma en donde miles de usuarios tienen la oportunidad de compartir los lugares que visitan durante sus vacaciones. Debido a esta notoriedad, la plataforma se prepara para integrar próximamente una nueva forma de publicar fotos dándole pantalla completa.

La proliferación de otras aplicaciones ha obligado al servicio propiedad de Meta a innovar y buscar otras formas de satisfacer las necesidades de los usuarios.

Esta novedad es la decisión final que toman desde adentro, ya que la mayoría usa la app para subir fotos y tener otra alternativa es ideal para obtener imágenes que no se habían visto antes, cada una apreciada por el formato.

Una decisión que Instagram ya ha tomado

Esta característica que Instagram planea agregar pronto no es nada nuevo, ya que la compañía anunció hace unas semanas su intención de ofrecer un diseño de pantalla completa, muy similar a TikTok. Sin embargo, parece haber retrocedido en último lugar, aunque al final todo apunta a que seguirán adelante.

El CEO de la plataforma, Adam Mosseri, quien confirmó que las pruebas de integración de fotos a pantalla completa comenzarán lo antes posible. Esto significa que es solo cuestión de tiempo antes de que los usuarios tengan el placer de publicar fotos con la relación de aspecto 9:16.

La transmisión en vivo fue pública en su Ask Me Anything semanal, donde los usuarios preguntaron si había alguna característica visual interesante en el camino, Mosseri respondió: “una de las cosas que esperamos probar en una semana o dos es el soporte fotográfico en 9:16″.

Según las declaraciones, el objetivo de la medida es hacer iguales los videos y las fotos: “Puedes tener vídeos altos, pero no puedes tener fotos altas en Instagram. Así que pensamos que tal vez deberíamos asegurarnos de tratar a ambos por igual”.

Instagram actualmente usa una relación de aspecto de 4:5 para las imágenes en la aplicación. Entonces, para cargar una publicación con una imagen con una relación de aspecto diferente, se debe agregar un borde a los lados, lo que puede estropear por completo la captura.

Este cambio pretende acabar con este problema y dar más libertad a los usuarios para compartir contenido, aunque la empresa intentó forzar la relación y no funcionó.

Este cambio es necesario para no quedar atrás ante la competencia

Sin duda, TikTok ha revolucionado las redes sociales con su formato dinámico de pantalla completa. Esta es la principal razón por la que Instagram decidió apostar por los llamados Reels, es solo cuestión de tiempo que el cambio afecte a las fotos.

Del mismo modo, la empresa también ha trabajado para que los videos apaisados se muestren correctamente en esta función, por lo que parece que su objetivo es brindar soporte para todos los formatos posibles.

Una decisión a favor del usuario, que se podrá realizar un cambio en su perfil de Instagram con fotos creativas. Por supuesto, actualmente se desconoce cuándo llegará esta prueba visual de pantalla completa, pero el CEO dice que podría comenzar en una semana o dos.

Instagram Lite permite ver el Inicio sin anuncios ni publicidad

Una forma simple de librarse de la publicidad de Instagram es usando la versión ligera de la app . Sí, Instagram Lite.

Es la misma app de Instagram que se usa siempre, pero es mucho más ligera y consume menos datos. Y volviendo al tema que interesa, no tiene publicidad. A simple vista no se notarán cambios cuando uno se desplaza por el feed, así que no se extrañará la interfaz de la app original de Instagram.

Instagram Lite se lanzó en 170 países

Pero a medida que se usa Instagram Lite, se podrán ver algunas diferencias. Por ejemplo, no cuenta con la opción para cambiar entre el feed de las personas que se siguen y los favoritos.

Y puede que también se eche de menos algunas funciones cuando se creen las publicaciones, Historias o los Reels. Pero si se quiere quieres librar de los anuncios, este es un truco que se puede aplicar usando una de las apps oficiales de Instagram

