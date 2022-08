Estas tecnologías son usadas para leer cuando hay problemas de visión

Tecnologías para leer cuando se tienen problemas de visión

Muchas personas pueden pensar que ha sido la tecnología la culpable de que el hábito de la lectura se haya perdido con el paso de los años, pues pareciera que es más entretenido mirar videos o revisar las diferentes redes sociales antes que tomar un libro. Sin embargo, esto ha sido un comportamiento muy común desde hace años, de hecho se calcula que con la adolescencia y llegada a la secundaria el hábito de leer comienza a perderse entre los deberes del colegio y los nuevos intereses que los jóvenes descubren.

Por ejemplo, en Colombia, según el último sondeo de la Cámara Colombiana del Libro, las personas han incrementado sus tiempos de lectura alcanzando 2.7 libros al año. Lo que ubica a los colombianos en el cuarto lugar del ranking de países donde más se lee, en el quinto lugar se encuentran los peruanos con 1,2 títulos leídos por año.

En tercer lugar México, es el país donde sus ciudadanos leen 3,4 libros al año y el primer y segundo puesto se lo llevan Argentina y Chile respectivamente, según Buscalibre, pues en estas naciones sus habitantes llegan a leer más de 5 libros por año.

En todo caso, aunque estas cifras resultan desalentadoras o positivas dependiendo del caso y la perspectiva, son muchas las personas que no pueden leer frecuentemente porque presentan problemas de visión u otro tipo de afecciones como afasia o fatiga.

La Organización Mundial de la Salud dice que en el mundo 1.300 millones de personas presentan alguna deficiencia en su visión. Y para estos casos la tecnología no debería ser considerada una enemiga como se mencionó al principio sino una aliada, debido a que se han venido desarrollando diferentes dispositivos que prometen ayudar a las personas que no ven bien.

Estos son lectores portátiles para leer cuando se presenta problemas de visión

OrCam Read es una clase de lector portátil con la apariencia de un lápiz que por medio de una luz led y una cámara integrada reproduce en audio los textos de libros, revistas etiquetas y en general cualquier tipo de contenido físico, como también los documentos abiertos en celulares, tablets y computadores.

Otra característica de este elemento es que no es necesario conectarse a una red de wifi para usarlo, no obstante, para actualizar el sistema o vincularlo con audífonos inalámbricos si será necesario hacer uso de una red de internet ya que el gadget no deja de ser un elemento del internet de las cosas.

En caso de buscar algo más de discreción, OrCam MyEye, es un dispositivo parecido al anterior solo que es más pequeño y se camufla en las gafas de los usuarios, por lo que también es capaz de reproducir el audio en tiempo real y se activa al pasar el dedo por la superficie del texto, bien sea en papel o en una pantalla.

Además, cuenta con reconocimiento facial y tiene la capacidad de diferenciar colores, billetes y productos de consumo. Pero pasar el dedo sobre las líneas de texto no es la única opción, pues también sigue la mirada del usuario para luego recitarle los escritos en más de 25 idiomas.

